GNW-Adhoc: Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt Netto-Null-Emissionsziele von QIAGEN

Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass die Science Based Targets Initiative (SBTi) die Unternehmensziele zur Verringerung von Emissionen bestätigt hat. Damit werden die Ambitionen von QIAGEN zur Unterstützung der Ziele des Pariser Klimaabkommens weltweit anerkannt. Die SBTi ist eine globale Organisation und unterstützt Unternehmen, ehrgeizige Emissionsreduktionsziele im Einklang mit den neuesten klimawissenschaftlichen Erkenntnissen festzulegen. Ihr ?Net-Zero Standard" ist die weltweit erste wissenschaftlich fundierte Zertifizierung von Netto-Null-Emissionszielen, die Unternehmen weltweit festlegen, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen. QIAGEN ist nun eines von nur wenigen Unternehmen aus dem Bereich Pharma, Life Sciences und Biotechnologie mit einer geprüften, wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielsetzung. QIAGEN hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Als Ausgangsjahr wird 2020 herangezogen. ?Wir bei QIAGEN begrüßen die Chance, Teil einer weltweiten Gruppe von Unternehmen mit wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielsetzungen zu werden. Es ist unsere moralische und strategische Verantwortung, in nachhaltige Geschäftspraktiken zu investieren. Unsere Stakeholder, dazu zählen auch Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden, erwarten dies zu Recht von uns. Damit wollen wir unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten, aber auch die Zukunftsfähigkeit unserer Geschäftsaktivitäten sichern", so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. ?Bis wir unsere Ziele erreichen, ist es noch ein langer Weg. Doch wir sind davon überzeugt, dass jeder einzelne Schritt im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend ist." QIAGEN will bis 2030 seine absoluten, direkt und indirekt erzeugten Treibhausgasemissionen (Scope-1 und -2-Emissionen) im Vergleich zu 2020 um 42% senken. Im selben Zeitraum sollen die Emissionen im Zusammenhang mit Geschäftsreisen sowie der Nutzung und Entsorgung verkaufter Produkte (Scope 3) um 25% verringert werden. Zudem sollen 67% der Lieferanten bis 2027 Ziele verfolgen, die in Einklang mit der SBTi stehen - gemessen an ihren Emissionen im Zusammenhang mit eingekauften Gütern und Dienstleistungen, Investitionsgütern und vorgelagertem Transport und Vertrieb. Durch diese Ziele stellt QIAGEN die Weichen, um seine absoluten Scope-1-, -2- und -3-Emissionen bis 2050 um 90% zu senken (Basisjahr: 2020). Um das Netto-Null-Emissionsziel zu erreichen, will QIAGEN direkte und indirekte Emissionen über sämtliche betriebliche Aktivitäten hinweg einsparen. Hierzu wird eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel werden Anlagen auf erneuerbare Energien umgestellt und Energiesparinitiativen eingeführt. Außerdem ist geplant, Abfälle in der Fertigung auf ein Mindestmaß zu reduzieren, den Kunststoffverbrauch zu senken und durch die Zusammenarbeit mit Zulieferern und Logistikpartnern, deren Kohlenstoffbilanz zu verringern. Ende 2022 bezog das Unternehmen knapp 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Darüber hinaus reduzierte QIAGEN 2022 seinen Kunststoffverbrauch um 16% und übertraf damit das gesetzte Ziel von mindestens 9%. Engagement in vielen Nachhaltigkeitsinitiativen QIAGEN hat nicht nur bei Umweltschutzmaßnahmen, sondern auch bei sozialen und Governance-Themen erkennbare Fortschritte erzielt. Eines der wichtigsten ESG- Ziele ist der verbesserte Zugang zu Gesundheitsversorgung weltweit. Beispielsweise hat das Unternehmen Tuberkulose-Screenings ausgeweitet und mehr als 100 Millionen QuantiFERON-Tests in über 130 Ländern bereitgestellt. Darüber hinaus hat QIAGEN Tests auf das humane Papillomavirus (HPV) in strukturschwachen Regionen ermöglicht. QIAGEN legt Wert auf eine gesetzeskonforme, ethisch verantwortungsvolle und integre Unternehmensführung. Das Unternehmen hat ein umfassendes Compliance- Programm ins Leben gerufen, das nicht nur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch Vertriebsfirmen und Vertreter in die Pflicht nimmt. QIAGEN hält sich an die globalen Verfahrensanweisungen für klinische Studien und setzt bei seinen Lieferanten die Einhaltung strenger Beschaffungsstandards voraus. Verschiedene Rating-Agenturen haben 2022 das Nachhaltigkeitsengagement von QIAGEN gewürdigt: So erhielt das Unternehmen unter anderem den ?Prime"-Status der Rating-Agentur ISS ESG und ein A-Rating von MSCI ESG. QIAGEN wird im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht regelmäßig über die Fortschritte auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel berichten. Weitere Einzelheiten zum Engagement von QIAGEN für Klimaschutz und Nachhaltigkeit finden Sie unter https://www.qiagen.com/sustainability. Über QIAGEN QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. 