Werbung ausblenden
Aktie bricht vorbörslich ein

Ausblick von Applied Materials belastet US-Chipausrüster

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: aPhoenix photographer/Shutterstock.com

Die Aktien von Applied Materials steuern am Freitag wegen eines enttäuschenden Ausblicks auf einen deutlichen Kursrutsch zu. In New York knickte ihr Kurs im vorbörslichen Handel um fast 15 Prozent ein. Damit könnten sie auch zu einer Belastung für den Chipsektor insgesamt werden, der an der Nasdaq-Börse von großer Bedeutung ist. Zumindest gerieten die Konkurrenten des Branchenausrüsters, wie Lam Research und KLA, vorbörslich dort auch mit bis zu sechs Prozent Minus ebenfalls unter Druck.

Die Zahlen des dritten Geschäftsquartals kamen am Markt gut an, doch enttäuschte der Hersteller von Chipfertigungsanlagen mit der Umsatz- und Gewinnprognose für das Schlussquartal. Laut Tammy Qiu von der Berenberg Bank ist der Ausblick "viel schlechter als erwartet". Sie verweist dabei wie das Unternehmen selbst auf die Geschäfte in China, aber auch ausbleibende Exportlizenzen und zeitliche Verschiebungen bei den Investitionen der Chipindustrie.

Laut Timothy Arcuri von der Schweizer Bank UBS könnten Anleger daraus ableiten, dass "branchenweit etwas nicht stimmt", doch er selbst geht eher davon aus, dass die Ursachen unternehmensspezifisch sind. In den letzten Jahren habe Applied Materials in China eine sehr gute Entwicklung genommen und dies kehre sich nun um, während inländische Anbieter in China Marktanteile gewännen. Für unternehmensspezifische Probleme spreche auch, dass der Marktanteil in China von Lam Research etwa wieder wachse und der von KLA sich stabil entwickele. Der Experte bevorzugt daher Aktien wie die von Lam gegenüber Applied Materials.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Applied Materials
Kla-Tencor
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
New York Ausblick: Kaum Bewegung vor Inflationsdaten am Dienstag11. Aug. · dpa-AFX
New York Ausblick: Kaum Bewegung vor Inflationsdaten am Dienstag
Aktie stürzt ab
Applied Materials enttäuscht mit Ausblickheute, 07:02 Uhr · Reuters
Applied Materials enttäuscht mit Ausblick
Jefferies-Empfehlung treibt
PVA Tepla setzt Vortagsrally fortgestern, 10:17 Uhr · dpa-AFX
PVA Tepla setzt Vortagsrally fort
Aktie im Plus
PVA Tepla vollziehen starke Trendwende13. Aug. · dpa-AFX
PVA Tepla vollziehen starke Trendwende
Quartalsbericht veröffentlicht
Zahlen und Ausblick von Springer Nature kommen gut an13. Aug. · dpa-AFX
Zahlen und Ausblick von Springer Nature kommen gut an
Weitere Artikel
Werbung ausblenden