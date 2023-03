Salzgitter-Aktie: Nach Jahresbericht deutlich im Plus

Trotz eines schwierigen Marktumfeldes konnte die Aktie von Salzgitter heute 2,3 Prozent über den Schlusskursen vom Freitag eröffnen. Doch was waren die Gründe für den Anstieg?

Starker Jahresbericht

Konkret verschaffte der Aktie der positive Jahresbericht den Sprung nach oben. Obwohl der Vorstand noch im November vor schlechten Ergebnissen gewarnt hatte, konnte man doch die Schätzungen der Analysten übertreffen. Insgesamt lieferte der Stahlhersteller ein Konzernergebnis von 1,085 Mrd. EUR ab, nachdem es im Vorjahr gerade einmal 586,1 Mio. EUR gewesen waren.

Auch der Ausblick auf das bereits laufende Geschäftsjahr wurde von der Börse positiv aufgenommen. Zwar geht Salzgitter aufgrund der aktuellen makroökonomischen Schwierigkeiten immer noch von einem Ergebnisrückgang aus, doch das erwartete EBITDA von 750 bis 850 Mio. EUR für 2023 lag trotzdem deutlich über dem Analystenkonsens.

Höhere Dividende als geplant

Wegen der guten Zahlen konnte die Aktie von Salzgitter dann bereits im vorbörslichen Handel um etwas mehr als zwei Prozent auf 32,28 EUR steigen und das Plus in der ersten Handelsstunde auf fast vier Prozent ausbauen.

Grund dafür dürfte nicht zuletzt eine überraschende Nachricht zur Dividende gewesen sein. Denn statt wie im Vorjahr 0,75 EUR pro Aktie zu zahlen, sollen es in diesem Jahr 1,00 EUR pro Anteilsschein werden. Auch diese Erhöhung lag deutlich über den Expertenschätzungen.

Fazit:

Trotz in der zweiten Jahreshälfte stark gefallenen Stahlpreisen konnte Salzgitter also sein Ergebnis für das Jahr 2022 besser halten als erwartet und blickt nun positiv in die Zukunft. Sowohl die Schätzungen, als auch die angehobene Dividende, deuten darauf hin, dass der Stahlkonzern das Jahr 2023, trotz makroökonomischer Schwierigkeiten, gut überstehen dürfte.