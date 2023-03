EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Prognose

Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2023



28.03.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Brockhaus Technologies AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Frankfurt am Main, 28. März 2023. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) rechnet für das Geschäftsjahr 2023 mit Umsatzerlösen (ohne Adjustierung um PPA-Effekte) zwischen € 165 Mio. und € 175 Mio. Dies entspricht einem Wachstum zwischen 16% und 23% gegenüber den Umsatzerlösen im Geschäftsjahr 2022. Für die bereinigte EBITDA-Marge planen wir mit einem Wert von 35%, was einer Spanne von € 57,8 Mio. bis € 61,3 Mio. entspricht. Im Geschäftsjahr 2022 steigerte Brockhaus Technologies in den fortgeführten Aktivitäten (d.h. ohne das im November 2022 veräußerte Tochterunternehmen Palas) die Umsatzerlöse vor PPA um +38% auf € 145 Mio. (2021: € 105 Mio.) bei einem bereinigten EBITDA von € 50 Mio. (2021: € 41 Mio.) und einem bereinigten EBIT von € 47 Mio. (2021: € 39 Mio.). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 34,4% (2021: 38,8%) bzw. einer bereinigten EBIT-Marge von 32,2% (2021: 36,8%). Die Prognose für 2022 von € 130 Mio. - € 135 Mio. Umsatz vor PPA und einem bereinigten EBITDA von € 45 Mio. – € 47 Mio. wurde damit deutlich übertroffen. Der Free Cashflow vor Steuern betrug € 40 Mio. (2021: € 11 Mio.). Unbereinigt beliefen sich die Umsatzerlöse auf € 143 Mio. (+44% ggü. 2021; € 99 Mio.) bei einem EBITDA von € 47 Mio. (+144% ggü. 2021; € 19 Mio.) und einem EBIT von € 29 Mio. (+899% ggü. 2021; € 3 Mio.). Das EBIT war insbesondere von PPA-Abschreibungen von € 14 Mio. (2021: € 14 Mio.) beeinflusst. Um Abweichungen zwischen den zentralen Steuerungsgrößen des Konzerns und IFRS zu vermeiden, wird Brockhaus Technologies die Umsatzerlöse künftig nicht mehr um PPA-Effekte bereinigen. Für die Definition zu alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seiten 86 ff. unseres Geschäftsberichts 2021 verwiesen. Der Geschäftsbericht 2022 wird am Freitag, den 31. März 2023 veröffentlicht. An dem gleichen Tag wird um 16:00 Uhr (CEST) der Earnings Call 2022 stattfinden. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/rL3NHcerosoL

Kontakt: Brockhaus Technologies – Paul Göhring Tel: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com 28.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

