EQS-News: IBU-tec advanced materials AG: Dr. Arndt Schlosser wird aus dem Vorstand ausscheiden

Corporate News

IBU-tec advanced materials AG: Dr. Arndt Schlosser wird aus dem Vorstand ausscheiden

Weimar, 28. März 2023 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) gibt bekannt, dass Dr. Arndt Schlosser zum 30. April 2023 auf eigenen Wunsch im besten beiderseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausscheiden und das Unternehmen verlassen wird. Dr. Schlosser war bei IBU-tec seit 2020 Mitglied des Vorstands und möchte sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen zuwenden.

Jörg Leinenbach, Co-CEO und CFO von IBU-tec wird als künftiger CEO die Aufgaben von Dr. Schlosser bis auf Weiteres mit übernehmen. Perspektivisch ist ein erneuter personeller Ausbau des Vorstands möglich. Planmäßig will IBU-tec-Gründer und CEO Ulrich Weitz mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 26. April 2023 in den Aufsichtsrat wechseln und sich wie am 16. März 2023 gemeldet vor allem als Geschäftsführer des neu gegründeten Tochterunternehmens IBUvolt battery materials GmbH auf die Entwicklung des Batteriegeschäfts konzentrieren.

Jörg Leinenbach, Co-CEO von IBU-tec: „Ich nehme die spannende Herausforderung, das Service-Geschäft von IBU-tec zu verantworten und neu zu gestalten, gerne an. Wir werden das Unternehmen als über viele Jahre eingespieltes Team in eine erfolgreiche Zukunft führen und die Potenziale heben, die vor allem im Batteriebereich liegen, in dem wir und der gesamte Markt erst am Anfang einer rasanten Entwicklung stehen. Ulrich Weitz wird mit seiner Expertise, seinem umfassenden Netzwerk und seiner Stärke im Vertrieb auf Top-Ebene unverändert wertvolle Impulse leisten, damit IBU-tec seine hervorragende Marktstellung weiter ausbauen kann. Herrn Dr. Schlosser danken wir herzlich für sein Engagement in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

