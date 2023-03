g

https://www.onvista.de/news/2023/03-29-dax-chartanalyse-29-03-2023-die-kaeufer-probieren-es-erneut-19-26115509

Infineon Tagesgewinner

Nach einem guten Ausblick von Infineon sowie eine besser als erwarteten Quartalsprognose des größten US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology war die Infineon-Aktie heute mit einem Plus von über 6 Prozent Tagesgewinner im Dax40. Die Videoanalyse vom Nachmittag gibt es hier.

Immobilienwerte gefragt

Nach dem heftigen Sell-Off der vergangenen Tage und Wochen konnten sich Immobilienwerte heute erholen. Hier sorgten Kommentare von der EZB für Erleichterung: Der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte in einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit" erklärt, die Notenbank erwarte einen "raschen Rückgang der Inflation". Solche Äußerungen kommen den Optimisten am Markt gerade recht, nach den jüngsten Kursturbulenzen und den Sorgen um den Bankensektor.

Auf Unternehmensseite halfen Lanes Aussagen vor allem den Immobilienwerten in Europa, denn der stark kreditfinanzierten Branche machen die steigenden Zinsen und die Inflation zu schaffen. Der europäische Branchenindex, der tags zuvor noch auf ein Tief seit Mitte Oktober gefallen war, drehte kräftig auf. Vonovia war am Mittwoch nach Infineon stärkster Wert im DAX40e. Auch die Papiere des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown, die zuvor noch wegen einer gestrichenen Dividende um fast zwölf Prozent eingebrochen waren, schlossen sich dem positiven Trend an.

Sportartikelhersteller im Fokus

Adidas und Puma profitierten von einem als überzeugend eingestuften Quartalsbericht und dem Ausblick des kanadischen Sportartikelherstellers Lululemon, die Videoanalyse zu Lululemon vom Nachmittag gibt es hier.