ROUNDUP: Kuwait verkauft etwas mehr als ein Viertel seiner Mercedes-Benz-Aktien

NEW YORK (dpa-AFX) - Der kuwaitische Staat hat seinen Anteil am Autobauer Mercedes-Benz verringert. Der Verkauf von etwa 20 Millionen Aktien sei Teil einer Diversifikationsstrategie der Anlagen, hieß es in einer Mitteilung der Kuwait Investment Authority (KIA) vom Dienstagabend. Der Verkaufspreis lag bei 69,27 Euro und damit gut dreieinhalb Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag. Nach der Veräußerung der Anteile hält KIA noch etwa 53 Millionen Papiere und damit knapp fünf Prozent.

Die Aktien von Mercedes-Benz fielen am Mittwochvormittag um 2,45 Prozent auf 70,13 Euro. Insgesamt nahm die KIA mit der Veräußerung rund 1,4 Milliarden Euro ein./mis/he/stk