Clever investieren: Diese Aktien könnten unterbewertet sein und großes Potenzial haben!

Die Welt der Investitionen kann oft unvorhersehbar sein und Risiken beinhalten. Es dürfte daher schwierig sein, die richtige Aktie zu finden, die einerseits unterbewertet ist und gleichzeitig großes Potenzial besitzt.

In diesem Artikel möchte ich dennoch einmal den Versuch wagen und zwei Aktien vorstellen, die meiner Meinung nach beides bieten könnten: Eine mögliche Unterbewertung bei einem spannenden Potenzial. Konkret denke ich an Volkswagen (WKN: 766400) und Booking Holdings (WKN: 766400). Wagen wir mal einen kurzen Blick auf diese beiden Aktien, die sich durch eine attraktive Bewertung auszeichnen.

Volkswagen – Wolfsburger Autopower

Volkswagen ist ein deutscher Automobilhersteller, der seit Jahren eine dominierende Größe unter den Massenautomobilherstellern ist. Das Unternehmen hat schon vor Jahrzehnten eine starke Position auf dem Markt eingenommen. Zeitweise waren die Wolfsburger der weltgrößte Automobilproduzent. Heute liegt das Unternehmen nur knapp hinter dem Dauer-Rivalen Toyota (WKN: 853510).

Volkswagen hat in der Vergangenheit einige Herausforderungen gemeistert, insbesondere nach dem Dieselskandal, der das Unternehmen in den Jahren 2015 bis 2016 erschütterte. Der Autogigant dürfte jedoch aus diesen Fehlern gelernt haben. Zumindest steht dieses Thema nicht mehr auf der Agenda ganz oben.

Vielmehr stehen die aktuellen Herausforderungen im Mittelpunkt. Beispielsweise die Elektrifizierung oder die Digitalisierung der eigenen Fahrzeugflotte. Hier gibt es zwar gute Fortschritte, jedoch ist ein Wettbewerber wie Tesla (WKN: A1CX3T) noch um Längen voraus.

Die Aktie von Volkswagen ist derzeit mit einem erwarteten KGV von 4,7 und einem KBV von 0,46 bewertet (Stand: 28.3.23, Morningstar), was aus fundamentaler Sicht für eine Unterbewertung sprechen könnte. Besonders deshalb, weil die einzelnen Automobilmarken mehr Wert sein könnten, als das aktuelle Preisschild von 68 Mrd. Euro es vermuten mag.

Ein starkes Potenzial dürfte aufgrund seiner Expansion in neue Märkte wie Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge bestehen. Volkswagen plant, bis 2030 mindestens 70 % aller Modelle mit E-Antrieb auf den Markt zu bringen. Eine Transformation vom Automobilhersteller zum Mobilitätskonzern steht im Vordergrund. Auch besteht der Anspruch, der weltgrößte Automobilhersteller der Welt zu sein, was auf eine Kostenführerschaft hinausläuft.

Booking Holdings – Buchungsportale als Digitalisierungsgewinner

Booking Holdings ist ein Online-Reisebüro, das es Reisenden ermöglicht, Unterkünfte, Flüge und Mietwagen online zu buchen. Das Unternehmen ist ein Pionier der Branche und hat sich einen Namen als zuverlässiger Anbieter von Reisedienstleistungen gemacht. Die Menschen lieben es, Übernachtungen, Reisen oder Mietwagen bzw. Flüge einfach und problemlos online zu buchen. Die Expansionsmöglichkeiten stehen dabei erst am Anfang, sofern man über weitere Felder der Digitalisierung von Buchungen nachdenkt.

Die Aktie von Booking Holdings ist derzeit mit einem erwarteten KGV von 19,7 (Stand: 28.3.23, Morningstar) aus Ertragsperspektive nicht teuer, sofern man an die Wachstumschancen denkt. Die Bewertung ist im Vergleich zu anderen Online-Reisebüros wie Expedia (WKN: A1JRLJ) und TripAdvisor (WKN: A1JRLK) jedoch hoch, was die Aktie auf den ersten Blick nicht unbedingt attraktiv macht. Auch bestehen Risiken durch Neueinsteiger wie Airbnb (WKN: A2QG35), die durch ein stärkeres Wachstum überzeugen. Nicht zuletzt ist die Abhängigkeit von Werbeanbietern wie Google ein kritisches Element des Geschäftsmodells, was Investoren regelmäßig hinterfragen.

Fazit

Insgesamt sind Volkswagen und Booking Holdings aus meiner Sicht zwei Unternehmen, die unterbewertet sein könnten. Gleichzeitig besitzen sie spannende Potenziale. So kann Volkswagen beispielsweise aufgrund seiner Expansion in neue Märkte wie Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge wachsen. Booking Holdings hingegen profitiert als dominierender Player unter den Buchungsportalen vom Digitalisierungspotenzial der Buchungsbranche.

Der Artikel Clever investieren: Diese Aktien könnten unterbewertet sein und großes Potenzial haben! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Volkswagen, Toyota, Expedia und Airbnb. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Airbnb und Tesla.

