DAX-Dividendensaison mit Highlights wie Allianz, BASF & BMW: 3 wichtigere Dinge als eine dicke Dividende

Eine dicke Dividende bei der DAX-Dividendensaison abgreifen. Na klar: Von den ca. 55 Mrd. Euro, die alle heimischen Konzerne in diesem Jahr ausschütten, möchten Einkommensinvestoren ihren Anteil haben. Aktien wie die Allianz, BASF oder auch BMW mit 5 % Dividendenrendite oder teilweise deutlich mehr laden zum Investieren ein.

Smarte Investoren müssen jedoch aufpassen, dass sie bei einer dicken Ausschüttung nicht den Blick für das Wesentliche verlieren. Es gibt mindestens drei wichtigere Aspekte als lediglich eine fette Dividende.

DAX-Dividendensaison: Ein regelmäßiges passives Einkommen

Zugegebenermaßen kenne ich weder dich, dein Portfolio noch deine Bedürfnisse. Aber die DAX-Dividendensaison mit all ihren Vorzügen kann über ein für viele Einkommensinvestoren relevanteres Ziel nicht hinwegtäuschen: das eines regelmäßigen passiven Einkommens.

Eine dicke Dividende kann gut sein. Entscheidend ist jedoch, dass sie im Idealfall nachhaltig und stabil bleibt und den Investoren in vielen Jahren eine möglichst gute Rendite ermöglicht. Lediglich einen Einmaleffekt in Form einer Dividende kann es geben (einige Dividendenaktien zahlen schließlich auch eine Sonderdividende im Jahr 2023 aus!). Dann sollte im Idealfall jedoch die reguläre Ausschüttung die Möglichkeit zur Konstanz haben.

Versteh mich auch hier nicht falsch. Eine dicke Dividende, die aus der Substanz gezahlt wird, bloß um die Historie zu halten, ist ebenfalls nicht immer clever. Aber smarte Einkommensinvestoren, die passive Einkünfte benötigen, sollten schon noch nach den Einmalzündern und den stabilen Ausschüttern in der DAX-Dividendensaison filtern.

Dicke Dividende? Nein, ein wirklich gutes Unternehmen!

Das Börsenjahr 2023 ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Steigende Zinsen, Bankenkrise und mehr belasten derzeit die Aktienmärkte. Da ist eine dicke Dividende durchaus Balsam auf die geplagte Aktionärsseele und die DAX-Dividendensaison kommt gerade recht. Vielleicht, aber der Fokus muss trotzdem ein anderer sein.

Anstatt lediglich auf die Höhe der Ausschüttung zu achten, ist das Unternehmen dahinter bedeutend entscheidender. Das Unternehmen ist es, das letztlich die Dividende erwirtschaftet und im Idealfall auch in Zukunft erwirtschaften sollte. Insofern ist eine Ausschüttung zwar irgendein Ergebnis, aber ein vergangenheitsbezogenes.

Smarte Investoren achten daher auch bei der Auswahl von Aktien mit einer großen Dividende auf das Unternehmen. Die DAX-Dividendensaison sollte auch bei diesem Aspekt nicht die Perspektive vernebeln. Das Unternehmen und die Qualitäten des Unternehmens hinter der Aktie sollten stets Priorität haben gegenüber einer Ausschüttung.

DAX-Dividendensaison: Das Leben nach der dicken Dividende

Zu guter Letzt sollten gerade Kurzentschlossene einen Fokus nicht verlieren. Ja, die DAX-Dividendensaison ist in jedem Jahr wichtig und sie liefert einen Teil der Rendite. Aber sie ist nur ein kurzes Event im Jahr. Hauptversammlung, Ex-Dividenden-Datum und Ausschüttungstermin liegen häufig sehr nah beieinander. Das restliche Jahr hingegen dauert deutlich länger als dieses Zeitfenster.

Insofern müssen wir darauf achten, dass wir insgesamt eine gute Investition tätigen. Wir haben auf das gute Unternehmen bereits hingewiesen. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass wir für eine hohe Dividende keinen insgesamt zu teuren Preis für eine Aktie bezahlen. Ansonsten ist das Gesamtrenditeprofil der Investition eher durchwachsen.

Lass dich daher durch die nahende DAX-Dividendensaison nicht verrückt machen. Aktien wie die Allianz, BASF und BMW mögen ihre Vorzüge haben. Entscheidend ist jedoch, wo du als weitsichtiger Investor wirklich eine günstige Chance siehst und wo gegebenenfalls ein starkes passives Einkommen möglich ist. Und in welches Unternehmen du auch wirklich langfristig investiert sein möchtest.

