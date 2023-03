EQS-News: Eckert & Ziegler: Geschäftsjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Eckert & Ziegler: Geschäftsjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen



30.03.2023

Berlin, den 30.3.2023 – Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700, TecDAX) erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 222,3 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr legte der Umsatz um 41,9 Mio. € oder 23% zu. Der Jahresüberschuss erreichte 29,3 Mio. € und konnte damit gegenüber dem um Sondereffekte bereinigten Vorjahreswert um knapp 20% gesteigert werden. Im Segment Isotope Products erhöhte sich der Umsatz um 37% auf 131,4 Mio. €. Grund für den Anstieg ist die im Geschäftsjahr 2022 erstmals erfolgte Konsolidierung der argentinischen Tecnonuclear S.A. und ein starkes Asiengeschäft. Im Segment Medical stieg der Umsatz um 8% auf 90,9 Mio. €. Größter Wachstumstreiber blieb weiterhin das Geschäft mit Radiopharmazeutika, welches segmentübergreifend ein Wachstum von 37% auf 66,4 Mio. € zeigt. Der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2022 sank auf 82,7 Mio. €, abzüglich der Darlehensschulden betrug die Nettoliquidität 60,3 Mio. €. Gegenüber dem Jahresende 2021 entspricht dies einer Abnahme um 27,6 Mio. €. Für das Geschäftsjahr 2023 geht der Vorstand davon aus, in den operativen Segmenten Medical und Isotope Umsätze in Höhe von knapp 230 Mio. € und wie im Jahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe 31 Mio. € erwirtschaften zu können. Im Segment Sonstige werden keine Umsätze erwartet. Dort fallen 2023 jedoch höhere Ausgaben für nicht-aktivierungsfähige klinische Entwicklungen an, die den Verlust im Segment Sonstige um 4 Mio. € auf 6 Mio. € erhöhen. Der Konzernjahresüberschuss (Nettogewinn) als Summe aller Segmente wird 2023 daher rund 25 Mio. EUR betragen. Voraussetzungen für die Prognose sind ein gewichteter Durchschnittskurs von 1,05 USD pro Euro und die Annahme, dass Eckert & Ziegler weiterhin keine größeren Verwerfungen aus dem Krieg in der Ukraine erleidet. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,50 € pro dividendenberechtigter Aktie (Vj. 0,50 €) vorschlagen.



Den vollständigen Jahresabschluss 2022 finden Sie hier:

https://www.ezag.com/fileadmin/user_upload/ezag/investors-financial-reports/deutsch/euz22d.pdf

Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit rund 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138

karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

