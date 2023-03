IRW-News: Golden Independence Mining Corp.: Golden Independence vergibt Option auf Kupferkonzession Fraser Lake

IRW-PRESS: Golden Independence Mining Corp.: Golden Independence vergibt Option auf Kupferkonzession Fraser Lake

Vancouver, British Columbia, 30. März 2023 / IRW-Press / - Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB: GIDMF, FWB: 6NN) (das Unternehmen oder Golden Independence) freut sich, die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung für das Kupferkonzessionsgebiet Fraser Lake bekannt zu geben, das an den Quesnel Trough im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia grenzt (die Optionsvereinbarung). Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung ist die Firma Valleyview Resources Ltd. (Valleyview), eine private Firma mit Sitz in British Columbia, zum Erwerb sämtlicher Anteile an den drei Claim-Gruppen, aus denen sich das 9.900 Hektar große Projekt zusammensetzt, vorbehaltlich einer Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty/NSR) von 2 %, berechtigt, indem sie eine gestaffelte Zahlung in Form von 3 Millionen Aktien sowie Explorationsaufwendungen in Höhe von 300.000 Dollar tätigt. Das Kupferkonzessionsgebiet Fraser Lake liegt in einer Entfernung zwischen 40 und 55 Kilometer nordwestlich der Gemeinde Fraser Lake in British Columbia. Das Unternehmen ist darüber informiert, dass Valleyview ein erstmaliges öffentliches Angebot seiner Wertpapiere in Form eines Börsengangs anstrebt.

Wir haben Fraser Lake vor einem Jahr zu den Kosten der Absteckung erworben und werden nun den wahren Wert des Projekts über eine erhebliche Aktienbeteiligung an der Firma Valleyview, die Fraser Lake als Eckpfeiler für ihren Börsengang exploriert, erschließen, so CEO Jeremy Poirier. Das Projekt wurde von der Unternehmensführung wegen seiner guten Aussichten auf eine Kupfer-Molybdän-Porphyrmineralisierung, die vom geologischen Umfeld und von der Lage des Projekts gestützt werden, ausgewählt. Der Deal mit Valleyview hat dies nun bestätigt und für die Aktionäre von Golden Independence sind damit entsprechende Vorteile verbunden.

Die Übernahme von Fraser Lake durch Golden Independence erfolgte durch Abstecken im Anschluss an historische Explorationsarbeiten zur Auffindung von porphyrischen Lagerstätten mit Kupfer- und Molybdänmineralisierung in Verbindung mit einer Reihe von Endako-Plutonen, die in den aus Karbonaten sowie klastischen und vulkanischen Gesteinen bestehenden Cache Creek-Komplex eingedrungen sind. Im Rahmen einer geochemischen Untersuchung der regionalen Seesedimente (Quest West) stieß man zunächst auf Zonen mit Kupfer- und/oder Molybdänanomalien in den Entwässerungssystemen der niedrigen Bergrücken, in denen sich die Plutone befinden. Eine im Jahr 2008 durchgeführte luftgestützte Elektromagnetik- und Magnetikmessung (AeroTEM III) ermittelte dann magnetische und/oder elektromagnetische Anomalien im Entwässerungssystem, die sich aus der anomalen Geochemie ergeben und attraktive Explorationsziele darstellen.

Warren Robb, PGeo. (BC) führte im Juli 2022 eine Untersuchung im Konzessionsgebiet durch und bestätigte die drei historischen Anomalien RCI, REI und SEZ als Explorationsziele. Laut seiner Empfehlung ist ein mit 225.000 Dollar beziffertes kombiniertes Explorationsprogramm zur Auswertung der Bodengeochemie in allen drei Zonen durchzuführen, um die geophysikalischen Anomalien auf eine Verbindung zu Kupfer- bzw. Molybdänvorkommen zu untersuchen.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung hat Valleyview die Möglichkeit, sich die ersten 51 % der Anteile durch die Ausgabe von 1,0 Million Aktien und die Finanzierung von Explorationsarbeiten im Wert von 100.000 Dollar innerhalb der ersten 12 Monate zu sichern. Die übrigen 49 % der Anteile können dann durch die Ausgabe von 2,0 Millionen Aktien und die Finanzierung von Explorationsarbeiten im Wert von 200.000 Dollar innerhalb von 18 Monaten nach Übernahme der Erstbeteiligung von 51 % erworben werden. Golden Independence erhält eine NSR-Lizenzgebühr von 2 %, die zu 1 % für 2,0 Millionen Dollar in bar zurückgekauft werden kann. Nach dem Erwerb der Erstbeteiligung von 51 % können beide Unternehmen ein standardmäßiges Joint Venture auf Basis einer proportionalen Beteiligung gründen, falls Valleyview sich nicht für den Erwerb der verbleibenden 49 % der Anteile entscheidet.

Abbildung 1. Die Claim-Gruppen im Projekt Fraser Lake

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69904/IGLD_300323_DEPRcom.001.png

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), einem Director und President von Golden Independence Mining Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Golden Independence Mining Corp.

Golden Independence Mining Corp. ist ein Erschließungsunternehmen, das sich derzeit in erster Linie auf das im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Projekt Independence, das an die Mine Phoenix-Fortitude von Nevada Gold Mine im Battle Mountain-Cortez Trend in Nevada grenzt, sowie auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Napoleon in der Kamloops Mining Division in British Columbia konzentriert. Das Projekt Independence beherbergt eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 334.300 Unzen Gold sowie eine vermutete Ressource von 847.000 Unzen Gold mit erheblichen Anteilen an Silber als Nebenprodukt. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2021 wurde ein kostengünstiger Haufenlaugungsbetrieb mit Schwerpunkt auf den oberflächennahen Ressourcen und einer Gesamtproduktionsmenge von 195.443 Unzen Gold ausgewiesen, für den sich die nachhaltigen Cashkosten (AISC) auf 1.078 USD pro Unze Gold belaufen. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jeremy Poirier, Chief Executive Officer

Telefon: 1.604.722.9842

E-Mail: info@goldenindependence.co

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze), die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen des Managements beruhen, die vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen gemacht wurden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, weshalb zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung des Unternehmens darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Ausübung der Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Fraser Lake durch Valleyview, den geplanten Börsengang von Valleyview, das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets Fraser Lake und den Nutzen der Transaktion für die Aktionäre des Unternehmens. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Risiken in Zusammenhang mit der Fähigkeit von Valleyview, einen Börsengang durchzuführen, inhärente Risiken in Verbindung mit der Bergbaubranche und den Ergebnissen von Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten, Volatilität des Aktienmarktes und Schwankungen des Kapitalmarktes, allgemeine Markt- und Branchenbedingungen sowie jene Risikofaktoren, die in der zuletzt eingereichten Managements Discussion & Analysis des Unternehmens erörtert wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich wesentlich von jenen unterscheiden, die in diesen Informationen vorausgesagt wurden. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und werden durch diesen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedar.com eingereicht wurden, ausführlicher behandelt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Informationen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

