ODH erzielt hervorragendes Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von CHF 689.7 Millionen und dem höchsten Nettogewinn seit 2013 in Höhe von CHF 51.3 Millionen.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Orascom Development Holding ("ODH") (SIX ODHN.SW) hat ihre konsolidierten Finanzergebnisse für das GJ 2022 veröffentlicht. ODH erzielt hervorragendes Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von CHF 689.7 Millionen und dem höchsten Nettogewinn seit 2013 in Höhe von CHF 51.3 Millionen. Die wichtigsten Highlights GJ 2022 vs. GJ 2021 Gesamtumsatz steigt um 28.1% auf CHF 689.7 Mio., mit einer weiteren Verbesserung des Umsatzmixes.

Das bereinigte EBITDA stieg um 42.6% auf CHF 186.7 Mio. und die Marge lag bei 27.1%.

Der Reingewinn stieg um 440.0% auf CHF 51.3 Mio.

Der Netto-Immobilienumsatz stieg um 7.5% auf CHF 714.2 Mio., der höchste Wert in der Geschichte von ODH. Die wichtigsten Highlights Q4 2022 vs. Q4 2021 Gesamtumsatz steigt um 38.1% auf CHF 230.4 Mio.

Anstieg des bereinigten EBITDA um 75.9% auf CHF 65.6 Mio. und eine Marge von 28.5%.

Reingewinn steigt um das 35.4 -fache auf CHF 17.7 Mio.

Netto-Immobilienumsatz im 4. Quartal 2022 stieg um 10.9% auf CHF 243.5 Mio. Altdorf, 30. März 2023 – Orascom Developments Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 wiesen trotz herausfordender wirtschaftlicher Marktbedingungen bei vielen wichtigen Kennzahlen Rekordwerte auf. Der Umsatz, der Nettogewinn und die Immobilienverkaufszahlen des Unternehmens waren die höchsten seit mehr als zehn Jahren. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 zeigen, dass wir uns weiterhin für ein hohes Umsatzwachstum mit erheblichen Margenverbesserungen einsetzen. Die starken Margen, die unserem kurz- und mittelfristigen Kurs entsprechen, sind ein Beweis für die Qualität unseres Portfolios und die Verbesserung des Umsatzmixes in unseren Geschäftssegmenten. Die Ergebnisse im Jahr 2022 spiegeln nicht nur die Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten wider, sondern auch die Flexibilität des Unternehmens, schnell auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren. Angesichts der Abwertung des ägyptischen Pfunds werden wir die Marktdynamik weiterhin beobachten und die Situation aus einer Position der Stärke und Erfahrung heraus bewerten, und wir werden unsere bewährte Strategie fortsetzen, die sich als erfolgreich erweist. Finanzieller Überblick GJ 2022: Der Gesamtumsatz erreichte CHF 689.7 Mio., ein solides Plus von 28.1% gegenüber dem GJ 2021. Der Bruttogewinn stieg um 36.0% auf CHF 212.1 Mio. (GJ 2021: CHF 155.9 Mio.) bei einer Bruttomarge von 30.8% gegenüber 29.0% im GJ 2021. Das adjustierte EBITDA stieg um 42.6% auf CHF 186.7 Mio. (GJ 2021: CHF 130.9 Mio.). Sonstige Gewinne und Verluste weisen einen Verlust von CHF 59.6 Mio. gegenüber einem Verlust von CHF 25.6 Mio. im GJ 2021 aus, der aus der Abwertung der ägyptischen Währung resultierte. Unser Anteil an assoziierten Gesellschaften wies einen Gewinn von CHF 23.7 Mio. aus, gegenüber einem Verlust von CHF 4.8 Mio. im GJ 2021. Die erfreulichen Ergebnisse bei den assoziierten Unternehmen sind hauptsächlich auf die verbesserte Leistung unserer Beteiligung an Andermatt Swiss Alps zurückzuführen, da ein Nettogewinn von CHF 16.9 Mio. gegenüber einem Nettoverlust von CHF 5.1 Mio. im GJ 2021 resultierte. Die Finanzierungskosten stiegen um 14.9% auf CHF 37.8 Mio. (GJ 2021: CHF 32.9 Mio.), was auf den Anstieg der Zinssätze zurückzuführen ist. Diese operative Exzellenz spiegelte sich auch im Gewinn wider: Der Reingewinn stieg um 440.0% auf CHF 51.3 Mio. (GJ 2021: CHF 9.5 Mio.). Und der Cashflow aus Geschäftstätigkeit stieg um 9.6% und erreichte im GJ 2022 CHF 75.5 Mio. Der Gesamtbestand an Bargeld und Bargeldäquivalenten lag am Periodenende des GJ 2022 bei CHF 181.2 Mio., die Nettoverschuldung bei CHF 286.6 Mio. und das Verhältnis von Nettoverschuldung zu adjustiertem EBITDA bei 1.5x im GJ 2022 gegenüber 1.7x im GJ 2021. Q4 2022: ODH verzeichnete ein sehr solides viertes Quartal, in dem das stabile Wachstumstempo im Vergleich zur Periode vor der Pandemie fortgesetzt wurde. Der Umsatz stieg im Q4 2022 um 38.1% auf CHF 230.4 Mio. Der Bruttogewinn erhöhte sich im vierten Quartal 2022 um 57.5% auf CHF 70.1 Mio. bei einer Bruttomarge von 30.4% gegenüber CHF 44.5 Mio. und einer Marge von 26.7% im vierten Quartal 2021. Unsere verbesserten Margen zeigen, dass wir trotz der weltweit schwierigen Marktbedingungen im Jahr 2022 operativ Hervorragendes leisteten. Das bereinigte EBITDA erreichte CHF 65.6 Mio., ein Anstieg von 75.9% im Q4 2022, entsprechend einer Marge von 28.5%. Als Folge erhöhte sich der Nettogewinn um das 35.4-fache auf CHF 17.7 Mio. (Q4 2021: CHF 0.5 Mio.). Immobilien der Gruppe: Höchste Netto-Immobilienverkäufe in der Geschichte von ODH. Die Neuverkäufe im Q4 2022 erreichten CHF 243.4 Mio., ein Anstieg von 10.8% gegenüber CHF 219.6 Mio. im Q4 2021. Damit lag der Netto-Immobilienverkaufswert für das GJ 2022 bei CHF 714.2 Mio., eine Steigerung um 7.5% gegenüber dem GJ 2021. In ägyptischer Währung hat sich der Netto-Immobilienverkaufswert der ägyptischen Tochtergesellschaft ODE im GJ 2022 verbessert. Diese operative Entwicklung spiegelte sich aufgrund der Abwertung des EGP bei der Umrechnung in CHF nicht vollständig im Wert der verkauften Einheiten von ODH wider. Das herausragende Verkaufsergebnis des Geschäftsjahres 2022 und die Fähigkeit der Gruppe, ihren eigenen, bereits zuvor erzielten Verkaufsrekord, zu übertreffen, ist ein solider Beweis für ihre Führungsposition auf dem Markt, die durch eine eindrückliche Erfolgsbilanz, ihren Markenwert und das Vertrauen ihrer Kunden in die Qualität ihrer Bauprojekte und hochmodernen städtischen Gemeinschaften untermauert wird. Dieses Verkaufsergebnis ist auch ein solides Zeugnis für die gezielte Verkaufs- und Preisstrategie der Gruppe sowie die angemessene Diversifizierung des Immobilienproduktportfolios. Im GJ 2022 stiegen die Immobilienumsätze um 21.7% auf CHF 463. 5 Mio. (GJ 2021: CHF 380.9 Mio.) und das adjustierte EBITDA stieg um 20.0% auf CHF 174.8 Mio. Der gesamte aufgeschobene Umsatz aus Immobilienverkäufen, der erst bis im Jahr 2027 realisiert wird, erreichte im GJ 2022 CHF 696.6 Mio. Hotels der Gruppe: Q4 2022 übertrifft das Niveau vor der Pandemie, mit deutlichem Anstieg von Umsatz und Bruttomarge in allen Hotels. Das bewährte Geschäftsmodell von Orascom Development's Hotels lieferte erneut erfreuliche Quartalsergebnisse, trotz eines schwierigen regionalen Wirtschaftsumfelds. Unsere Hotels verzeichneten im Jahr 2022 ein solides Wachstum, das in erster Linie auf starke durchschnittliche Tagesraten und eine anhaltende Freizeitnachfrage zurückzuführen war. Da die Auslastung noch weiter gesteigert werden kann, blicken wir weiterem Wachstum entgegen. Die Gesamtumsätze in Q4 2022 stiegen um 29.4% auf CHF 42.2 Mio. (Q4 2021: CHF 32.6 Mio.), wodurch die Bruttomarge auf CHF 18.3 Mio. anstieg, was einer Wachstumsrate von 53.8% entspricht. (Q4 2021: CHF 11.9 Mio.). Die Sommer- und Wintersaison endeten beide auf einer soliden Basis, da die Gäste ausgiebiger verreisten, länger blieben und mehr in unseren Hotels ausgaben. Das beschleunigte TRevPAR-Wachstum hat unseren operativen Leverage erhöht und dazu geführt, dass wir im Q4 2022 ein bereinigtes EBITDA von CHF 12.1 Mio. erzielt, 98.4% mehr als im Q4 2021. Der Umsatz der Hotels stieg im GJ 2022 um 63.2% auf CHF 142.5 Mio. (GJ 2021: CHF 87.3 Mio.), und der Bruttogewinn (GOP) um 138.5% auf CHF 50.8 Mio. (GJ 2021: CHF 21.3 Mio.). Das bereinigte EBITDA des Segments erhöhte sich um 285.9% auf CHF 32.8 Mio. (GJ 2021: CHF 8.5 Mio.), was auf weitere Verbesserungen der operativen Effizienz zurückzuführen ist. Group Destination Management: Verbesserte operative Leistung führt zu Umsatzsteigerung um 19.1% auf CHF 83.7 Mio. Das Segment Destination Management verzeichnete weiterhin ein gesundes Wachstum, sowohl aus Sicht der Margen als auch des Umsatzes und des EBITDA, und profitierte dabei von der Wirksamkeit der implementierten Restrukturierung. Der Umsatz stieg im GJ 2022 um 19.1% auf CHF 83.7 Mio. (GJ 2021: CHF 70.3 Mio.), während das bereinigte EBITDA um 134.0% auf CHF 12.4 zunahm. Der bemerkenswerte Anstieg des Umsatzes und des adjustierten EBITDA war die Folge eines vielfältigen Veranstaltungskalenders in verschiedenen Destinationen und unserer operativen Exzellenz als Ergebnis der erfolgreichen Restrukturierung und unseres anhaltenden Fokus auf die Verbesserung der wiederkehrenden Einnahmen. Details zu den Destinationen El Gouna, Rotes Meer: Die Immobilienverkäufe im GJ 2022 erreichten CHF 223.9 Mio. (GJ 2021: CHF 235.7 Mio.). In ägyptischen Pfund (EGP) ist die Netto-Immobilienverkaufsleistung von El Gouna gegenüber dem GJ 2021 um 9.5% gestiegen. Aufgrund der Abwertung des ägyptischen Pfunds (EGP) spiegelte sich diese operative Verbesserung bei der Umrechnung in CHF jedoch nicht wider. Es gelang uns, die durchschnittlichen Verkaufspreise für Immobilien gegenüber dem GJ 2021 um 2.1% auf CHF 3'641/m2 zu erhöhen. Unser solides Bautempo blieb auf Kurs und wir konnten alle 285 geplanten Einheiten für das GJ 2022 ausliefern. Die Immobilienumsätze stiegen um 19.8% auf CHF 195.0 Mio. (GJ 2021: CHF 162.8 Mio.). Das überarbeitete Geschäftsmodell der Hotels in El Gouna, das einen besonderen Fokus auf direkte Geschäftskonversionen mit höheren durchschnittlichen Tagesraten aufweist, lieferte gute Quartalsergebnisse und profitierte von der führenden lokalen und regionalen Marktpositionierung der Destination. Der Umsatz stieg um 2.1% auf CHF 19.9 Mio. (Q4 2021: CHF 19.5 Mio.). Die Auslastung der Hotels stieg von 69% auf 73% im Q4 2022. Im GJ 2022 erhöhte sich der Umsatz der Hotels um 47.1% auf CHF 73.4 Millionen (GJ 2021: CHF 49.9 Mio.) und die Auslastung erreichte 70% (GJ 2021: 45%). Die Bruttomarge nahm im GJ 2022 um 65.6% auf CHF 37.1 Mio. zu. Der Anteil der ausländischen Gäste an der Gesamtbelegung unserer Hotels betrug im 4. Quartal 2022 85% und im GJ 2022 80%. Was die Entwicklung der Hotels betrifft, so schreiten die Renovierungsarbeiten in drei Hotels voran, die im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden dürften, wobei das Chedi Gouna bereits im Dezember 2022 eröffnet wurde. Der Bereich Town Management setzte die positive Dynamik mit einem Umsatzanstieg um 17.1% auf CHF 65.6 Mio. fort (GJ 2021: CHF 56.0 Mio.). Der Gesamtumsatz von El Gouna stieg im GJ 2022 um solide 24.3% auf CHF 334.0 Mio. (GJ 2021: CHF 268.7 Mio.). O West, Ägypten: O West bestätigte seine führende Position in West-Kairo. Die Immobilienverkäufe für Q4 2022 erreichten CHF 104.5 Mio., ein Anstieg um 7.8% gegenüber Q4 2021. Damit beläuft sich der Verkaufswert für das GJ 2022 auf CHF 289.6 Mio., was einem Anstieg von 25.3% gegenüber dem GJ 2021 entspricht. Wir konnten die durchschnittlichen Verkaufspreise gegenüber dem GJ 2021 um 8.3% auf CHF 1'934/m2 erhöhen. Auf der Entwicklungsseite beschleunigten wir unser Bautempo, wobei der Bau von 444 Villen abgeschlossen wurde und der Bau von 1‘015 Wohnungen und 236 Stadthäusern zügig vorankam, und die Auslieferung von 710 Einheiten im ersten zweiten 2023 beginnen soll. Wir haben zudem mit dem Bau von 119 Einheiten im O West Business District begonnen. Die Bauarbeiten am O West Club schreiten voran und werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 teilweise abgeschlossen. Die Gesamtumsätze von O West stiegen im GJ 2022 um 46.4% auf CHF 146.0 Mio. (GJ 2021: CHF 99.7 Mio.). Luštica Bay, Montenegro: Die Destination verzeichnete im Jahr 2022 ausserordentliche Fortschritte. Die zusätzlichen Aktivitäten zur Steigerung der allgemeinen Attraktivität der Destination, unterstützt durch regionale Verkaufsanstrengungen, trugen zur allgemeinen Verbesserung bei. Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 54.3% auf CHF 90.1 Mio. (GJ 2021 CHF 58.4 Mio.) und erreichten damit den höchsten Umsatz seit Projektstart. Unsere durchschnittlichen Verkaufspreise nahmen um 11.7% auf CHF 5'685/m2 zu. Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran, was durch den Bau von 138 Einheiten in den Bereichen "Centrale" und "Marina Village" belegt wird, und im Laufe des Jahres 2022 konnten 79 Einheiten in beiden Bereichen übergeben werden. Im Hotelbereich verzeichnete das The Chedi Hotel einen Umsatzanstieg von 17.5 % auf CHF 6.7 Millionen im Vergleich zum GJ 2021, was auf einen gemeinsamen Charterbetrieb mit FTI zurückzuführen war. Die Auslastung erreichte im GJ 2022 46% (GJ 2021: 45%), verbunden mit einem Anstieg der ARR um 3.9% auf CHF 186 (GJ 2021: CHF 179). Zudem erhöhten sich die Einnahmen aus dem Town Management im GJ 2022 um 123.3% auf CHF 6.7 Mio. Der Gesamtumsatz von Luštica Bay nahm um 11.8% auf CHF 44.5 Mio. (GJ 2021: CHF 39.8 Mio.) zu. Andermatt Schweizer Alpen, Schweiz: Das Interesse an Andermatt, Schweiz, hat sich weiter verstärkt, wobei die Netto-Immobilienverkäufe um 24.0% auf CHF 151.3 Mio. (GJ 2021: CHF 122.0 Mio.) zunahmen und damit einen neuen Höchststand erreichten. Die durchschnittlichen Verkaufspreise sind gegenüber dem GJ 2021 deutlich um 16.9% auf CHF 17'280/m2 gestiegen. Der Immobilienumsatz erhöhte sich um 2.3% auf CHF 125.2 Mio. (GJ 2021: CHF 122.4 Mio.). Im Hotelbereich verzeichnete The Chedi Andermatt eine Auslastung von 68%, während die Auslastung des Radisson Blu Hotel Reussen bei 48% lag. Insgesamt erreichte die Auslastung der Hotels in Andermatt 55% (GJ 2021: 53%). Der Gesamtumsatz der Hotels lag bei CHF 55.7 Mio. (GJ 2021: CHF 58.1 Mio.) und der Gesamtumsatz von Andermatt Swiss Alps stieg um 0.2% auf CHF 180.9 Mio. (GJ 2021: CHF 180.5 Mio.). Hawana Salalah, Oman: Hawana Salalah verzeichnete weiterhin eine positive Entwicklung, sowohl in operativer als auch in finanzieller Hinsicht, insbesondere nach der Lockerung der COVID-19-Beschränkungen. Unsere Immobilienprodukte haben sich nach der Aufhebung aller pandemiebedingten Einschränkungen wieder erholt, wodurch der Netto-Immobilienverkauf um 254.8% auf CHF 36.9 Mio. (GJ 2021: CHF 10.4 Mio.) stieg. Der Immobilienumsatz erreichte im GJ 2022 CHF 20.2 Mio. Unsere Hotels erzielten dank der wieder anziehenden Nachfrage ein beachtliches Umsatzwachstum. Der Gesamtumsatz stieg um 291.3% auf CHF 27.0 Mio. (GJ 2021: CHF 6.9 Mio.). Der Bruttogewinn (GOP) belief sich im GJ 2022 auf CHF 4.9 Millionen, gegenüber einem Minus von CHF 4,6 Millionen im GJ 2021. Die Belegungsrate stieg im GJ 2022 auf 41% gegenüber 13% im GJ 2021. Der Gesamtumsatz von Hawana Salalah erhöhte sich um 63.8% auf CHF 51.1 Mio. (CHF 31.2 Mio. im GJ 2021) und profitierte von der gestiegenen Nachfrage im Gastgewerbesegment. Makadi Heights, Ägypten: Die Netto-Immobilienverkäufe reduzierten sich im GJ 2022 um 30.3% auf CHF 48.0 Mio. (GJ 2021: CHF 68.9 Mio.), da wir die Verkäufe gezielt verlangsamten, bis das Landproblem mit der TDA im Juni 2022 gelöst werden konnte. Im Laufe des Jahres 2022 kam es bei Makadi Heights zu weiteren Einschränkungen in Bezug auf den Bau, da sich die Genehmigungen der TDA verzögerten, was den Fortschritt verlangsamte. Ab der zweiten Jahreshälfte 2022 begannen sich die Immobilienverkäufe jedoch zu erholen. Nichtsdestotrotz führte die anhaltende Beschleunigung der Bauarbeiten zur Einhaltung der vorgesehenen Lieferpläne und damit zur Auslieferung aller 248 Einheiten. Der Gesamtumsatz von Makadi Heights sank im GJ 2022 um 20.3% auf CHF 32.1 Millionen. Jebel Sifah, Oman: Der Netto-Immobilienverkauf erreichte CHF 16.4 Mio. (GJ 2021: CHF 27.6 Mio.). Die durchschnittlichen Verkaufspreise konnten gegenüber dem GJ 2021 um 17.1% auf CHF 2'729/qm gesteigert werden und der Baufortschritt sowie die Auslieferung der Immobilien in Jebel Sifah schreiten stetig voran. Der Gesamtumsatz von Jebal Sifah erreichte im GJ 2022 CHF 27.3 Mio. (GJ 2021: CHF 30.1 Mio.). The Cove, UAE: Die Auslastung des Hotels erreichte 65% im GJ 2022, gegenüber 55% im GJ 2021. Auf operativer Ebene stieg der Bruttogewinn um 30.8% auf CHF 6.8 Mio. gegenüber dem GJ 2021. Der Gesamtumsatz von The Cove stieg um 18.4% auf CHF 23.2 Mio. (GJ 2021: CHF 19.6 Mio.). Ausblick 2023: Das Geschäftsjahr 2023 begann mit herausfordernden Nachrichten sowohl an der globalen als auch an der lokalen Front, da sich die wirtschaftliche Unsicherheit durch den Russland- und Ukraine-Konflikt verschärfte. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben die meisten Zentralbanken dazu veranlasst, die Zinssätze zu erhöhen. Obwohl die derzeitige Situation des globalen Geschäftsumfelds unsicher ist und einige operative Herausforderungen mit sich bringt, sind wir zuversichtlich, dass unsere Strategien und Geschäftsgrundlagen uns durch die schwierigen Zeiten tragen werden. Im Geschäftsjahr 2023 werden wir weiterhin die kurzfristigen Herausforderungen meistern und gleichzeitig unsere langfristigen Verpflichtungen erfüllen. Trotz der aktuellen Unsicherheiten bleiben wir zuversichtlich, was die Aussichten für den globalen Gastgewerbe- und Immobilienmarkt betrifft, der seine Widerstandsfähigkeit erneut bestätigt hat und 2023 ein weiteres Wachstumsjahr verzeichnen dürfte. Wie immer werden wir uns darauf konzentrieren, unser Geschäft auszubauen, die Rentabilität zu sichern und neue Werte für unsere Investoren zu schaffen. Die Situation ist nach wie vor unbeständig und die Aussichten sind mit Unsicherheit behaftet. Die Geschäftsleitung beobachtet die Marktentwicklungen genau. In der Summe sehen wir, zumindest vorläufig, davon ab, eine Prognose für 2023 abzugeben. Über Orascom Development Holding (ODH):

ODH ist ein führender Entwickler von voll integrierten Destinationen, die Hotels, Privatvillen, Apartments, Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze, Yachthäfen und unterstützende Infrastruktur umfassen. ODHs vielfältiges Portfolio an Destinationen ist auf 6 Länder verteilt (Ägypten, VAE, Oman, Schweiz, Montenegro und das Vereinigte Königreich), wobei der Schwerpunkt auf touristischen Destinationen liegt. ODH betreibt derzeit 10 Destinationen: fünf in Ägypten (El Gouna, O West, Taba Heights, Makadi Heights und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Luštica Bay in Montenegro und Andermatt in der Schweiz. Die Aktien der ODH sind an der SIX Swiss Exchange notiert.



