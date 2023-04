Warren Buffett und die Bank of America: Was für ein Deal!

Warren Buffett hat in der letzten Finanzkrise Milliarden in die Bank of America investiert. Zum richtigen Zeitpunkt, in das richtige Unternehmen und mit der richtigen Rendite. Doch ist das US-amerikanische Geldhaus auch heute eine so spannende Chance für smarte Investoren? Der Frage und den Hintergründen dieses beeindruckenden Deals gehen wir im Rahmen dieses Videos auf der Spur.

Der Artikel Video: Bank of America – Warren Buffetts Meisterwerk! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. Florian besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

