Caledonia Mining hält die Dividende konstant

Die Minengesellschaft Caledonia Mining Corporation plc (ISIN: JE00BF0XVB15, NYSE AMERICAN: CMCL) wird eine konstante vierteljährliche Dividende von 0,14 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 28. April 2023 (Ex-Dividendentag AIM und NYSE: 13. April 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 0,56 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 15,20 US-Dollar (Stand: 31. März 2023) 3,68 Prozent.

Im Fiskaljahr 2022 (31. Dezember) betrug der Umsatz 142,08 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 121,33 Mio. US-Dollar), wie am 24. März 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 22,87 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 23,14 Mio. US-Dollar). Im Jahr 2022 lag die Goldproduktion bei 80.775 Unzen (2021: 67.476 Unzen) Gold.

Caledonia Mining ist mit 64 Prozent an der Goldmine „Blanket Mine“ in Simbabwe beteiligt. Die Anteile wurden im Jahr 2006 von der Kinross Gold Corporation übernommen. Am 19. März 2016 verlegte der Konzern den Geschäftssitz von Kanada nach Jersey, Kanalinseln..

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 22,58 Prozent im Plus (Stand: 31. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 274,59 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de