mobilezone lanciert FLEXRATE: Zins- und gebührenfreie Ratenzahlung für iPhones



03.04.2023



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 3. April 2023 mobilezone lanciert eine zins- und gebührenfreie Ratenzahlungsmöglichkeit auch ohne Mobilabo. Das Angebot FLEXRATE bietet neben der kostenlosen Finanzierung Wahlmöglichkeiten mit attraktiven Preisoptionen. Damit haben Kunden die höchstmögliche Flexibilität. Wer bisher eine kostenlose Handy-Finanzierung wollte, musste ein neues Mobilabo abschliessen oder ein bestehendes Abo verlängern. mobilezone ändert dies nun. Mit FLEXRATE können Kunden ein iPhone zins- und gebührenfrei auf Raten kaufen – auch ohne Mobilabo. Diese Lösung bietet Kunden höchste Flexibilität mit attraktiven Preis-Optionen. Nach 24 Monaten können die Kunden zwischen drei Möglichkeiten wählen: Upgrade, Zurückgeben oder Behalten. Besonders attraktiv ist dieses Modell für Kunden, die alle zwei Jahre auf das neuste iPhone wechseln wollen. Mit der Option «Upgrade» zahlen Kunden nur 75 Prozent des offiziellen Verkaufspreises, wenn sie ihr iPhone nach 24 Monaten in gutem Zustand zurückgeben und mit FLEXRATE auf ein iPhone der neusten Generation wechseln. Mit Option 2 gibt der Kunde das iPhone in gutem Zustand ohne Upgrade auf ein anderes Gerät an mobilezone zurück. Und wer sein Handy behalten möchte, wählt Option 3 und bezahlt nach 24 Monaten den Restwert des Geräts. Die zurückgegebenen Geräte werden von zertifizierten Technikern inhouse geprüft, wo notwendig wieder aufbereitet und als Refurbished Geräte in einen zweiten Lebenszyklus überführt. Roger Wassmer, CEO mobilezone Schweiz ist überzeugt, dass dieses Angebot den aktuellen Zeitgeist trifft: «Immer mehr Menschen wollen unabhängig sein und ihr Smartphone separat vom Mobilabo kaufen. Und das zum tiefsten Preis und mit maximaler Flexibilität. All das können wir mit FLEXRATE nun bieten.» Anfang April wird FLEXRATE ausgerollt. In 20 mobilezone Shops im Grossraum Zürich kann eine FLEXRATE Ratenzahlung für die Modelle der iPhone 14-Serie abgeschlossen werden. Es braucht dafür eine Kreditkarte, die von einer Schweizer Bank ausgestellt wurde. Es ist vorgesehen, dass das Angebot auf alle mobilezone Shops und weitere Handy-Modelle ausgeweitet wird. Weiterführende Links:

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zürich, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter.

