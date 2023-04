Widerstand: 15.700 15.800 Unterstützung: 15.580 15.500

Rückblick:

Der Index verzeichnete gestern kleinere Gewinnmitnahmen, von einem wirklichen Dämpfer konnte man da aber im Angesicht der vorangegangenen Kursgewinne nicht sprechen. Heute morgen startet der Index dann mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und steigt bis an die 15.700er Marke.

Ausblick:

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist unverändert intakt und das Momentum ist aktuell ganz klar auf der Seiten der Käufer. Mit dem Erreichen des bisherigen Jahreshochs knapp oberhalb der 15.700er Marke ist allerdings auch ein wichtiges Kursziel erreicht worden im Verlauf des Vormittags. Sowohl eine Trendfortsetzung gen Norden als auch unmittelbar bevorstehende Gewinnmitnahmen müssen nach der jüngsten Rallybewegung einkalkuliert werden.

Quelle: Tradingview

