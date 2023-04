EQS-News: IBU-tec advanced materials AG erhält von globalem Automobilkonzern Entwicklungs- und Produktionsauftrag für Batteriematerial

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

IBU-tec advanced materials AG erhält von globalem Automobilkonzern Entwicklungs- und Produktionsauftrag für Batteriematerial



Corporate News IBU-tec advanced materials AG erhält von globalem Automobilkonzern Entwicklungs- und Produktionsauftrag für Batteriematerial Weimar, 4. April 2023 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hat einen weiteren Meilenstein im Bereich LFP-Batteriematerial erreicht. Mit einem renommierten globalen Automobilkonzern wurde ein Vertrag über die Entwicklung und Produktion eines Batteriematerials für die Elektromobilität geschlossen. Geplant ist ein neuartiges LFP-Kathodenmaterial für Personenkraftwagen mit Elektroantrieb. Nach der Entwicklungsphase wird IBU-tec bereits im 2. Halbjahr 2023 vereinbarungsgemäß auch signifikante Mengen des Materials am Standort Weimar herstellen. Über weitere Details der Zusammenarbeit wurde Vertraulichkeit vereinbart. Damit konnte nun ein weiterer großer Automobilkonzern als Kunde für eine Zusammenarbeit im Bereich LFP-Batteriematerial gewonnen werden. Dies stellt einen weiteren wichtigen Schritt für IBU-tec in Richtung ihres Umsatzziels 2025 dar, zu dem Batteriematerialien einen wesentlichen Anteil beitragen sollen. Ulrich Weitz, CEO der IBU-tec advanced materials AG und CEO der hundertprozentigen Konzerntochter IBUvolt battery materials GmbH: „Unsere Strategie ist es, mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Batteriematerial und als einziger europäischer Hersteller von LFP-Material, die global agierenden Konzerne direkt zu adressieren und als Kunden zu gewinnen. Die Strategie funktioniert – sowohl bei PKW als auch bei Nutzfahrzeugen. Die Großen der weltweiten Automobilindustrie setzen offenkundig auf die Expertise, die Innovationskraft und die Produktionsqualität von IBU-tec. Der nun abgeschlossene Vertrag ist ein wichtiger Schritt, aber nur der Anfang einer Entwicklung, die unseren Batteriematerialumsatz vervielfachen und das nachhaltige Prosperieren von IBU-tec sichern wird. Wir sind aktuell in zahlreichen Gesprächen mit weiteren potenziellen Partnern.“ Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

