US-Wirtschaft auf Rezessionskurs

Der ISM-Einkaufsmanagerindex (ISM-PMI) für das verarbeitende Gewerbe ist ein wichtiger Konjunkturindikator in den USA. Der Index wird vom Institute for Supply Management (ISM) veröffentlicht und misst die Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe anhand von Umfragen bei Einkaufsmanagern.

Der ISM-PMI-Wert wird monatlich veröffentlicht und gibt einen Überblick über die Stimmung der Einkaufsmanager in Bezug auf Produktionsniveaus, Auftragsbestände, Lieferzeiten, Beschäftigung und Preise. Der Indexwert liegt zwischen 0 und 100, wobei Werte über 50 eine Expansion des verarbeitenden Gewerbes signalisieren, während Werte unter 50 eine Kontraktion anzeigen.

ISM PMI erneut rückläufig

Der gestern veröffentlichte Wert von 46,3 lag unter den Erwartungen (47,5) der Volkswirte und unter dem Vormonatswert von 47,7.

Quelle: Tradingeconomics

Damit kam der Einkaufsmanagerindex den fünften Monat in Folge unterhalb von 50. Das bedeutet nichts anderes als dass sich die US-Wirtschaft auf Schrumpfkurs befindet und früher oder später eine Rezession unausweichlich ist.

In zwei Wochen beginnt in den USA die Quartalsberichtssaison. Spätestens dann dürfte die aktuell laufende Rally an den Aktienmärkten auf den Prüfstand gestellt werden.