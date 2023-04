BMW – Premiumhersteller überzeugt mit starken Aussichten und moderater Bewertung!

Werbung

Die Autoindustrie feiert seit dem Abebben der Coronapandemie ein beeindruckendes Comeback. Vor allem der Absatz bei SUVs und Modellen aus dem Oberklasse- und Luxussegment zieht in vielen wichtigen Endmärkten seit geraumer Zeit deutlich an, was Auto-OEMs zuletzt Rekordergebnisse beschert hatte. In diesem Zusammenhang kristallisiert sich BMW als einer der Favoriten heraus. Der deutsche Premiumhersteller hatte zuletzt mit starken Zahlen für 2023 überrascht, und ist außerdem mit einem KGV23e von 6,8 attraktiv bewertet.

BMW überrascht trotz Krise mit starkem Ergebnis in 2022!

Der Münchener Autobauer konnte zuletzt mit einem unerwartet starken Zahlenwerk für das abgelaufene Fiskaljahr aufwarten. Zwar musste man in 2022 aufgrund der anhaltenden Lieferkettenprobleme und den anhaltenden China-Lockdowns einen Absatzrückgang von -4,8 % auf 2.399.632 Modelle hinnehmen. Beim operativen Konzernergebnis überraschten die Münchener hingegen mit einem unerwartet deutlichen Anstieg von 13,4 auf 14,0 Mrd. Euro, während man unterm Strich beim Konzernüberschuss mit 18,58 Mrd. Euro (Vorjahr: 12,46 Mrd. Euro) überrascht hatte. Profitieren konnte BMW dabei einmal mehr von teilweise kräftigen Preiserhöhungen und deutlichen Absatzzuwächsen bei höherpreisigen Modellreihen der Kernmarke BMW.

Chancen auf nachhaltige Absatzbelebung in China!

Der deutsche Premiumhersteller dürfte im neuen Fiskaljahr wie viele andere Autobauer massiv von einer Absatzerholung in China profitieren, nachdem die chinesische Zentralregierung ihre „Zero-Covid-Politik“ Ende Dezember beendet hatte. Dies belegen die zuletzt veröffentlichten Absatzzahlen von BMW für das vierte Quartal, wobei man in China ein unerwartet deutliches Absatzplus von 12,7 % auf 199.112 Modelle vorzuweisen hatte. Im abgelaufenen Fiskaljahr hatte BMW aufgrund der anhaltenden Lockdowns in China noch einen recht deutlichen Absatzrückgang von knapp 6,4 % auf 793.500 Modelle hinnehmen müssen. Jedoch bleibt China für BMW mit einem Absatzanteil von rund 33,1 % weiterhin der weltweit wichtigste Einzelmarkt.

BMW will bei E-Autos nicht nur in China voll durchstarten!

BMW hat dank der im Mai 2022 vollzogenen Mehrheitsübernahme des Joint-Ventures mit dem chinesischen Autohersteller Brilliance (BMW hält nun 75 % der Anteile von BMW Brilliance Automotive) gute Chancen, überdurchschnittlich stark von einer Erholung der Fahrzeugabsätze im Reich der Mitte profitieren zu können. Gerade im Bereich E-Autos will man die Produktionskapazitäten gemeinsam mit Brilliance deutlich nach oben fahren und gleichzeitig die eigene Marktposition weiter ausbauen. Auch bei E-Autos gehören die Münchener im Reich der Mitte zu den beliebtesten ausländischen Herstellern, wobei man in 2022 mit insgesamt 41.886 Elektroautos ein deutliches Absatzplus von +91,6 % vorzuweisen hatte. Überzeugen konnte man vor allem dank der Einführung neuer E-Automodelle, wobei der neue BMW i3 bei seiner Premiere in China mit insgesamt 13.321 verkauften Modellen herausstach. Auch in 2023 will BMW seine Modelloffensive weiter fortsetzen. So möchte man im Jahresverlauf mit insgesamt elf Neuvorstellungen durchstarten. Da der E-Autoabsatz dank des auch für 2023 verlängerten Wegfalls der Verkaufssteuer für Elektrofahrzeuge in China erneut kräftig anziehen dürfte, sollte sich dieser Schritt für BMW bezahlt machen. Auch in den übrigen Kernmärkten will BMW mit neuen vollelektrischen Modellen wie der runderneuerten BMW 7er-Baureihe oder dem neuen BMW X7 voll durchstarten. Und bei der Edelmarke Rolls-Royce wird mit dem Rolls-Royce Spectre in 2023 das erste Serien-E-Fahrzeug der britischen Premiummarke auf den Markt kommen. Damit hat BMW gute Karten, seine starke Performance im E-Auto-Oberklassesegment weiter fortzusetzen. Im abgelaufenen Fiskaljahr konnte BMW mit 215.752 E-Auto-Modellen den Absatz gegenüber dem Vorjahreswert mit einem satten Plus von 107 % mehr als verdoppeln.

BMM weiter auf der Erfolgsspur – Moderate Bewertung

Nach dem starken Abschneiden im abgelaufenen Fiskaljahr rechnet BMW für 2023 mit einer weiteren soliden Ergebnisentwicklung. Da man die Lieferkettenprobleme mittlerweile deutlich besser im Griff hat, dürften die Absätze im Vorjahresvergleich um 1 bis 5 % zulegen. Da man vor allem im Premiumsegment von weiteren Preiserhöhungen ausgeht, dürfte die bereinigte operative Marge mit 8 bis 10 % weiterhin solide ausfallen, nachdem man in 2022 im Automobilsegment eine operative Marge von 8,6 % eingefahren hatte. Angesichts der Konsolidierung der chinesischen Konzerntochter dürfte der Vorsteuergewinn in 2023 jedoch deutlich unter Vorjahresniveau liegen. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens laut FactSet in 2023 mit einem EPS von 14,80 Euro, womit die Aktie ein KGV von knapp 6,8 aufweist.

