C3.ai - Shortsellerattacke zerstört bullisches Chartbild

C3.ai Inc. (A) - WKN: A2QJVE - ISIN: US12468P1049 - Kurs: 21,090 $ (NYSE)

C3.ai ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) spezialisiert hat und fortschrittliche Analytics-Software und -Lösungen für Unternehmen anbietet. Das Unternehmen nutzt Technologien wie Big Data, Cloud Computing und KI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren, zu optimieren und zu verbessern.

Technischer Status quo: Durch den hochdynamischen Kursanstieg über 30,00 USD am Freitag vergangener Woche wurde in dieser spekulativen Aktie ein Kaufsignal mit Zielprojektion 40,00 US getriggert. In diesen beginnenden Ausbruch lancierte Kerrisdale einen negativen Researchbericht:

C3.AI – Shortattacke auf fundamental zweifelhafte KI-Aktie - 09:40 Uhr, 05.04.2023

Damit wurde die Ausbruchbewegung abgewürgt und eine Stoplosslawine setzte ein. Das bullische Chartsetup wurde zerstört. Heute setzt der Aktienkurs auf der Unterstützung bei 20,41 USD auf. Solche Shortsellerattacken gibt es hin und wieder. Die Urheber stammen fast immer aus dem anglo-amerikanischen Raum. Die negativen Einlassungen sind nicht selten durchaus stichhaltig. Wir erinnern uns auf die Shortsellerattacke gegen Wirecard oder die indische Adani-Gruppe.

Ob sich erneut ein bullisches Chartsetup aufbauen kann ? Das lässt sich aus heutiger Sicht nicht feststellen. Die Signalentwicklung der nächsten Tage, möglicherweise Wochen wird Aufschluss darüber geben. Der Stand heute ist der, dass das bisherige bullische Chartbild zerstört worden ist.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)