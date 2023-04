dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.04.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Gerresheimer hält Wachstumstempo - Jahresziele erst einmal bestätigt

DÜSSELDORF - Eine starke Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas treibt das Wachstum von Gerresheimer weiter an. "Wir sehen aktuell im zweiten Geschäftsquartal, dass es weitergeht mit einem zweistelligen Wachstum von Umsatz und operativem Ergebnis und mit einer leichten Margenverbesserung", sagte Finanzchef Bernd Metzner im Gespräch mit der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Dennoch halten er und Konzernchef Dietmar Siemssen erst einmal an den Jahreszielen fest. Anfang Juli könnte sich das dann aber ändern.

ROUNDUP: Evonik verkauft Lülsdorf an International Chemical Investors Group

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat einen Käufer für den Standort Lülsdorf südlich von Köln gefunden. Das Werk und das damit verbundene Geschäft mit Cyanurchlorid in Wesseling gehe an die International Chemical Investors Group (ICIG), teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Essen mit. Der Schritt ist schon länger geplant gewesen. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Anfang März hatte Evonik-Chef Christian Kullmann im Zuge der Veröffentlichung der Jahreszahlen von Verhandlungen im fortgeschrittenen Stadium gesprochen.

Airbus baut zweite A320neo-Produktionslinie in China

PEKING/TIANJIN - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus baut die Produktion seiner stark gefragten Mittelstreckenjets mit einer weiteren Endfertigungslinie in China aus. Beim Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Peking unterzeichnete Airbus-Chef Guillaume Faury am Donnerstag einen entsprechenden Vertrag. Demnach wird das bestehende Airbus-Werk in Tianjin um eine zweite Endmontagelinie erweitert. Der Konzern verdoppelt damit seine Produktionskapazität in dem Land. Gebaut werden dort die Jets der Modellfamilie A320neo, des meistverkauften Flugzeugtyps der Welt. Airbus hatte sein Werk in Tianjin im Jahr 2008 eröffnet.

Zeal Networks: Lotto24 darf virtuelle Automatenspiele im Internet anbieten

HAMBURG - Die Zeal Network-Tochter Lotto24 hat die Erlaubnis zur Veranstaltung virtueller Automatenspiele im Internet erhalten. Von diesem neuen Produkt erwartet Zeal einen Umsatz- und Ebitda-Beitrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mitteilte. Dieser Betrag sei bereits in der aktuellen Prognose berücksichtigt worden. Der Umsatz- und Ebitda-Beitrag (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in den Folgejahren werde auch von der weiteren Entwicklung der Regulierungspraxis abhängen.

Schweizer Regierung streicht Boni für 1000 Credit-Suisse-Manager

BERN - Rund 1000 Manager der in Schieflage geratenen Schweizer Großbank Credit Suisse müssen teilweise oder ganz auf Bonuszahlungen verzichten. Das entschied die Schweizer Regierung am Mittwoch, nachdem die rettende Übernahme der Bank durch die UBS mit Milliarden an staatlichen Garantien und Liquiditätshilfen der Schweizerischen Nationalbank im März beschlossen wurde. Die Regierung ordnete zudem an, dass Boni bei der UBS künftig an risikobewusstes Management und die Nichtinanspruchnahme der Staatsgarantien geknüpft werden.

Zurich-Gruppe verlässt Klimaallianz 'Net-Zero Insurance Alliance'

ZÜRICH - Die Zurich -Gruppe verlässt die internationale Klimaschutzinitiative unter dem Dach der Vereinten Nationen, die "Net-Zero Insurance Alliance" (NZIA). In der Woche davor hatte mit dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re bereits ein prominenter Vertreter der Initiative den Rücken gekehrt. Zurich habe beschlossen, sich aus der "Net-Zero Insurance Alliance" zurückzuziehen, teilte der Konzern am Mittwochabend auf Anfrage von AWP mit. Das Unternehmen sei aber weiter bestrebt, die gesetzten Nachhaltigkeitsambitionen umzusetzen.

Shell sieht im ersten Quartal weiter starke Entwicklung im Gasgeschäft

LONDON - Der Öl- und Gaskonzern Shell sieht bislang ein anhaltend gutes Gasgeschäft im laufenden Jahr. So laufe der Gashandel weiterhin robust und dürfte etwa auf dem Niveau des starken vierten Quartals 2022 liegen, teilte das Unternehmen in seinem am Donnerstag veröffentlichten Produktionsbericht mit. Und dies, obwohl die europäischen Gaspreise derzeit weit unter ihren Hochs vom vergangenen August notieren. Die Gasförderung sieht Shell im ersten Quartal bei 930 000 bis 970,000 Barrel Ölequivalente pro Tag und damit leicht über dem Vorquartal. Einen Anstieg erwartet das Unternehmen dabei beim Volumen für verflüssigtes Erdgas (LNG).

Weitere Meldungen -IW: Bei alten unsanierten Gebäuden drohen deutliche Preisabschläge -PCA: Chinas Automarkt stagniert im März auf Vorjahresniveau -ElringKlinger-Chef Wolf verlässt Autozulieferer -BDI-Präsident fordert technologieoffenen Klimaschutz -ROUNDUP: Fahrgastzahlen 2022 trotz 9-Euro-Ticket noch nicht auf Vorkrisen-Niveau -ROUNDUP: Eisenbahn-Gewerkschaft: Erste Unternehmen haben Angebot nachgebessert -Iran und Saudi-Arabien vereinbaren Wiederaufnahme von Flügen -Kartellamt: Keine Anzeichen für höhere Spritpreise wegen Osterferien -Handwerkspräsident: Wärmepumpen allein werden uns nicht retten -Betriebsratswahl bei Porsche für unwirksam erklärt -ROUNDUP: Reichlich Kundenärger - Mehr Beschwerden über Banken bei der Bafin -Musk lässt US-Sender NPR als staatlich kontrolliert markieren -Zur-Mühlen-Gruppe übernimmt Wursthersteller Eberswalder -Deutschland: Jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn im März unpünktlich -FDP will Nachbesserungen bei Gesetz zum Heizungsaustausch -Anfechtung der Porsche-Betriebsratswahl erneut Thema vor Gericht -Verband: Windbranche benötigt Zehntausende neue Arbeitskräfte -Gasspeicher in Deutschland weiter zu knapp zwei Dritteln gefüllt -EU-Staaten wollen klimaschädliche F-Gase eindämmen -Schlesinger-Anwalt: Forderung an RBB verringert sich wegen neuen Jobs -2:0 für Leipzig: Dortmund fliegt aus dem Pokal -Schlechte Zeiten für Unverpackt-Läden -BVB-Chef Watzke: 'So darfst du in einem K.o.-Spiel nicht auftreten'

