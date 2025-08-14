Verhaltene Zuversicht am Markt – Lanxess enttäuscht, Swiss Re überzeugt

Der DAX zeigt sich am Donnerstagmorgen mit einem verhaltenen Aufwärtstrend. Während die US-Indizes in der Vorbörse noch keine klare Richtung finden, rutscht der Nikkei in Tokio spürbar ab – ein Hinweis auf die anhaltende Unsicherheit in Asien. Die Anleger blicken heute auf eine Gemengelage aus Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen und geopolitischen Spannungen, die den Takt an den Märkten vorgeben.

Makroökonomischer Überblick:

In Großbritannien sorgt ein überraschend kräftiger Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im Juni für positive Impulse: Mit einem Plus von 0,4 Prozent übertrifft die Wirtschaft die Erwartungen deutlich und signalisiert eine gewisse Widerstandskraft gegenüber dem globalen Gegenwind. In den USA richtet sich der Blick auf die Veröffentlichung der Produzentenpreise für Juli am Nachmittag. Die Märkte erwarten einen moderaten Anstieg um 0,2 Prozent.

Aktien im Fokus:

Lanxess steht heute unter besonderer Beobachtung. Die Aktie zeigt sich deutlich schwächer – kein Wunder angesichts der Zahlen, die der Spezialchemiekonzern vorgelegt hat. Im zweiten Quartal sank der Umsatz um 12,6 Prozent, das operative Ergebnis (EBITDA vor Sondereinflüssen) fiel um über 17 Prozent. Besonders belastend: Die Jahresprognose wurde spürbar nach unten korrigiert. Vorstandschef Matthias Zachert verweist auf ein „deutlich eingetrübtes konjunkturelles Umfeld“ und zusätzliche Unsicherheiten durch Zolldiskussionen mit den USA. Die Märkte reagieren entsprechend.

Ganz anders präsentiert sich Swiss Re. Der Rückversicherer überzeugt mit einem kräftigen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr: 2,6 Milliarden Dollar bedeuten ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz rückläufigem Versicherungsumsatz punktet das Unternehmen mit robusten versicherungstechnischen Margen und einem starken Anlageergebnis. Vorstandschef Andreas Berger zeigt sich zuversichtlich, das Jahresziel von über 4,4 Milliarden Dollar Gewinn zu erreichen – die Aktie legt zu.

