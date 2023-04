EQS-Adhoc: ElringKlinger AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden aus dem Vorstand der ElringKlinger AG

EQS-Ad-hoc: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Personalie

ElringKlinger AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden aus dem Vorstand der ElringKlinger AG



06.04.2023 / 13:10 CET/CEST

Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden aus dem Vorstand der ElringKlinger AG

Dettingen/Erms (Deutschland), 6. April 2023 +++ Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023, WKN 785602) und Herr Dr. Stefan Wolf haben sich heute darauf verständigt, dass Herr Dr. Stefan Wolf mit Wirkung zum 30. Juni 2023 einvernehmlich als Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG ausscheidet. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet. Die Aufgabe von Herrn Dr. Wolf übernimmt Herr Thomas Jessulat (Finanzvorstand) interimistisch als Sprecher des Vorstands.

