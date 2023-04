Richardson Electronics steigert den Gewinn und hält die Dividende stabil

Der US-Elektronikkonzern Richardson Electronics Ltd. (ISIN: US7631651079, NYSE: RELL) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von sechs US-Cents je Aktie an seine Investoren aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Richardson Electronics schüttet die Dividende am 24. Mai 2023 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 5. Mai 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 0,24 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 1,11 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 21,60 US-Dollar (Stand: 5. April 2023).

Im dritten Quartal (25. Februar) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 70,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 55,3 Mio. US-Dollar), wie das Unternehmen ebenfalls am 5. April 2023 berichtete. Der Ertrag lag bei 6,3 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,9 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,27 Prozent im Plus (Stand: 5. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 300,97 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de