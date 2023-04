SOLAREDGE - Folgt bald ein Verkaufssignal?

SolarEdge Technologies Inc. - WKN: A14QVM - ISIN: US83417M1045 - Kurs: 278,900 $ (Nasdaq)

Seit Jahresanfang pendelt die Solaredge-Aktie unter hohen Schwankungen seitwärts, zählt 2023 also bislang zu den Underperformern. Innerhalb einer großen Range über mehrere Jahre, die auch in diesem Artikel Thema war, hat sich eine kleinere ausgebildet. Noch hält sich der Solartitel innerhalb der Range, der Verkaufsdruck nimmt aber wieder zu.

Im Fokus steht einmal mehr die Unterstützungszone zwischen 274,27 und 269,62 USD. An dieser ist die Aktie fast angekommen. Wird sie unterboten, steigt die Gefahr neuer Jahrestiefs deutlich. Sogar eine scharfe Korrektur in Richtung des Gaps bei 223,68 USD wäre in diesem Fall denkbar.

Berappelt sich die Aktie dagegen noch einmal, könnte sie sich in Richtung des Abwärtstrends der vergangenen Wochen erholen. Erst Kurse über 342 USD brächten eine Befreiung mit sich und könnten zu einem Test der oberen Begrenzung der großen Seitwärtsbewegung der vergangenen Jahre führen.

Fundamental erwarten Analysten in diesem Jahr weiteres deutliches Wachstum. Der Gewinn je Aktie soll sich um über 50 % verbessern, der Free Cashflow von -138 Mio. USD auf 371 Mio. USD drehen. Dem steht eine Marktkapitalisierung von 15,7 Mrd. USD gegenüber.

Fazit: Kurzfristig steht die Solaredge-Aktie vor Verkaufssignalen. Mittel- bis langfristig bleibt es bei der übergeordneten 200-USD-Range.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 3,11 4,10 4,98 Ergebnis je Aktie in USD 5,95 9,05 11,81 Gewinnwachstum 52,10 % 30,50 % KGV 47 31 24 KUV 5,0 3,8 3,1 PEG 0,6 0,8 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)