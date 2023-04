Trading-Chance Vonovia: Vorsicht, heiß!

Werbung

Lange Jahre zählten Immobilien-Aktien zu den sogenannten „sicheren Häfen“ des Aktienmarkts. Doch Anfang 2022 änderte sich das schlagartig. Steigende Kosten und höhere Zinsen drückten auf die Gewinne der Branche. Die Anleger stiegen nahezu panisch aus. Wir waren seit 19. Januar auf der Short-Seite dabei … und würden jetzt den Gewinn einstreichen und drehen. Denn zuletzt hat die Vonovia-Aktie die ultimative Unterstützung getestet und vorerst gehalten. Eine Trading-Chance Long für Risikofreudige!

Mitte März legte der Immobilienkonzern Vonovia sein 2022er-Ergebnis vor und lieferte zugleich einen Ausblick auf das laufende Jahr. Eigentlich fielen die Ergebnisse ebenso wenig schlecht aus wie der Ausblick. Aber der Abwärtstrend der Aktie blieb zunächst intakt, weil die bärischen Trader das für diesen Fall übliche Argument hervorholten: „Ja, aber dieses Jahr wird es dann wirklich schlimm“. Man wird sehen, ob sie damit Recht behalten werden.

Da ist jetzt schon immens viel „Krise“ eingepreist

Rein operativ, als EBITDA gerechnet (vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen), lag der Gewinn des Konzerns mit 2,76 Milliarden Euro sogar höher als 2021 (2,25 Milliarden) und im Rahmen der Erwartungen. Und für 2023 sieht Vonovia derzeit ein EBITDA, das mit 2,60 bis 2,85 Milliarden im Bereich des Vorjahres liegt. Aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass man netto durchaus Druck verspürt. Und der Hinweis im Rahmen der Jahresbilanz, dass Ukraine-Krieg, steigende Zinsen, hohe Baukosten, Fachkräftemangel und gekürzte Förderungen die Wohnungsbranche vor enorme Herausforderungen stellen, war Wasser auf die Mühlen der Bären. Aber …

… andererseits hob Vonovia hervor, dass der Leerstand der Wohnungen auf einem Rekordtief liegt und es bislang nahezu keine Ausfälle bei den Mieteinnahmen gebe. Und letztlich hat sich die Aktie derart verbilligt, dass auch eine sich doch noch deutlicher eintrübende Gemengelage schon eingepreist wäre. Das zeigt sich auch in den Kurszielen und Einstufungen der Analysten. Sieben von zehn Experten bewerten Vonovia aktuell mit „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 29,60 Euro weit über dem aktuellen Kurs der Aktie. Und es handelt sich dabei keineswegs um „alte“ Einschätzungen, neun Kursziele bzw. Einstufungen wurden nach der Vorlage des Ausblicks Mitte März neu vergeben: sechsmal „Kaufen“, einmal „Halten“, nur zweimal „Verkaufen“.

Zurück auf Los: Der Ausgangspunkt der Kurshistorie wurde getestet und hielt

Das alleine würde einen spekulativen Long-Trade grundsätzlich interessant machen. Aber was die Sache noch spannender macht, sehen Sie im folgenden Chart, welcher die Vonovia-Aktie seit ihrem Börsengang im Sommer 2013 im Vergleich zum DAX zeigt. Damals hatte die Aktie in der ersten Handelswoche ein Tief bei 15,22 Euro ausgebildet. Und fast genau dort lief sie Ende März wieder hin, erreichte ein Verlaufstief bei 15,27 Euro … und dieses Tief unmittelbar am historischen Rekordtief vom Beginn der Kurshistorie traf auf Käufe.

Quelle: marketmaker pp4

Der folgende Chart zeigt Vonovia auf Tagesbasis. Hier sehen wir, dass der Kurs von diesem Tief erst einmal abgeprallt ist und sich bislang recht wacker darüber hält. Natürlich warten zahlreiche potenzielle Widerstände über diesem aktuellen Kursniveau, aber das ist nach einem Test des Allzeittiefs nicht zu umgehen. Aber der immense, vorherige Abstieg, das weit über dem derzeitigen Kurs gelegene, durchschnittliche Kursziel und der Umstand, dass man hier bereits immens viel „Krise“ eingepreist haben dürfte, macht die aktuelle Konstellation für einen Long-Trade hochinteressant … aber natürlich nur, da antizyklisch, für risikofreudige Akteure!

Quelle: marketmaker pp4

Gewinn mitnehmen und drehen: Ein antizyklischer Trade für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 10,817 Euro derzeit einen Hebel von 2,6 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 14,40 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 3,57 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Vonovia-Aktie lautet HG88YR.

Zugleich würden wir denen, die den von uns am 19.1. vorgestellten Vonovia Short-Trade umgesetzt hatten, die Gewinnmitnahme nahelegen, hier sind jetzt knapp 100 Prozent Gewinn aufgelaufen, da könnte man allemal sagen: take the money and run!

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 18,58 Euro, 20,61 Euro, 23,90 Euro, 24,53 Euro

Unterstützungen: 15,27 Euro, 15,22 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Vonovia

Basiswert Vonovia WKN HG88YR ISIN DE000HG88YR6 Basispreis 10,817 Euro K.O.-Schwelle 10,817 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,6 Stop Loss Zertifikat 3,57 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.