VERTEX - Biotech-Aktie attackiert die Allzeithochs

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 321,940 $ (Nasdaq)

In unserer HOTstock3-Analyse im Oktober wurde die Aktie ausführlich besprochen, seitdem hat sich jedoch nicht viel getan. Der Ausbruch über die Allzeithochs aus 2020 und 2022 brachte bislang keine Dynamik, der ersten Ausbruchsbewegung schloss sich eine ausgiebige Seitwärtskonsolidierung an. Diese dauert nach wie vor an und verläuft in einem leicht steigenden Dreieck. Im bullischen Szenario handelt es sich dabei um eine große Fortsetzungsformation im übergeordneten Aufwärtstrend.

Rallybeschleunigung mit neuen Hochs?

Im Bereich der Allzeithochs könnte es kurzfristig noch zu Konsolidierungen kommen. Doch auch ein direkter Ausbruch sollte auf dem Schirm behalten werden. Geht es nachhaltig über 325 USD hinaus, würden neue Kaufsignale mit ersten Zielen bei 355 - 360 USD entstehen. Später wäre Platz bis 390 - 405 und später 470 - 485 USD.

Prallt die Aktie hingegen sehr stark an den Hochs nach unten hin ab, wären auch Pullbacks bis 303 - 307 USD denkbar und zunächst unbedenklich. Erst bei einem signifikanten Rückfall 300 USD wird eine weitere Runde innerhalb der Seitwärtsrange wahrscheinlich, was Abgaben bis rund 289 USD bedeuten könnte.

Fazit: Mit jedem Angriff auf die Hochs steigen die Ausbruchswahrscheinlichkeiten nach oben hin. Gelingt das Überwinden der bisherigen Rekordhochs, könnte eine Rallybeschleunigung anstehen.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)