Wacker Chemie: Interessantes Setup

Wie bereits beschrieben, bewegt sich Wacker Chemie seit November 2020 zwischen den Kursmarken von grob 98,25 Wochen und auf der Oberseite 187,10 Euro grob seitwärts. Die letzte Aufwärtsbewegung reichte hierbei von Mitte Oktober bis Ende Februar von 98,25 auf 161,55 Euro aufwärts. Von diesem Niveau hat sich das Papier in Richtung seines 200-Tage-Durchschnitts um 137,15 Euro entfernt, in den letzten Wochen hierbei allerdings eine SKS-Formation etabliert. Blickt man auf das Handelsgeschehen seit Mitte Juni zurück, stünde dem eine noch viel größere, aber inverse SKS-Formation entgegen, falls die rechte Schulter nicht allzu tief ausgebildet wird.

Kurzfristige Short-Chance

Sollte demnach die glasklare SKS-Formation durch einen Bruch von mindestens 136,80 Euro auf der Unterseite aktiviert werden, müssten sich Investoren auf Abschläge zunächst auf 132,80 und darunter 126,50 Euro einstellen. Eine überschießende Welle könnte sogar an glatt 120,00 Euro heranreichen, ehe anschließend wieder eine Stabilisierung einsetzt. Genau dieses Szenario könnte man durchaus für den Aufbau von kurzfristigen Positionen auf der Unterseite heranziehen. Ein bullischer Fall dürfte dagegen erst oberhalb von 154,85 Euro bei Wacker Chemie greifen, ein Anstieg an die Jahreshochs bei 161,55 Euro und darüber in den Widerstandsbereich um 176,80 Euro würden dann technisch möglich.