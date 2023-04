2 Dividendenaktien, die du 2023 schon verpasst hast! (Ja, auch die Deutsche Telekom!)

Dividendenaktien im Jahr 2023: In Kürze startet das Highlight, nämlich die DAX-Dividendensaison, wo viele der in unserem heimischen Leitindex gelisteten Unternehmen ihre Ausschüttung an die Investoren leisten. Wir können daher noch bei vielen spannenden Aktien investieren, wenn wir in diesem Jahr in den Genuss der Auszahlung kommen wollen.

Doch nicht bei allen Dividendenaktien gibt es diese Möglichkeit noch. Einige haben bereits im Jahr 2023 ihre einzige Ausschüttung an die Investoren geleistet. Sehen wir uns diese zwei Namen, auf die ich heute eingehen möchte, etwas näher an. Und schauen mal, ob das Spekulieren auf das Jahr 2024 lohnt.

Deutsche Telekom: Diese Dividendenaktie hat 2023 gezahlt!

Die erste Dividendenaktie, bei der Investoren im Jahr 2023 nicht mehr in den Genuss einer Dividende kommen, ist die Deutsche Telekom (WKN: 555750). Bereits am 6. April gingen die Anteilsscheine Ex-Dividende. Wer zu dem Zeitpunkt nicht investiert war, der erhält in diesem Jahr keine Ausschüttung mehr.

Generell sind 70 Eurocent je Aktie ausgezahlt worden. Diese entsprächen bei den aktuellen Aktienkursen einer Dividendenrendite von knapp über 3 %. Nicht spektakulär, aber auch nicht unattraktiv. Zumal ein steigender Aktienkurs zuletzt dafür verantwortlich gewesen ist, dass die Dividendenrendite niedriger ausfällt.

Die Deutsche Telekom hat einen interessanten Wachstumstreiber identifiziert: das US-Geschäft. Investitionen in die Tochtergesellschaft T-Mobile US bringen starke Zuwächse. Vor allem auch ergebnisseitig. Allerdings führen die hohen Investitionen zu einer gestiegenen Verschuldung. Mit einem dreistelligen Milliardenbetrag an Fremdmitteln (einschließlich Leasing) ist die bilanzielle Situation daher nicht ganz so einfach.

Damit die Dividendenaktie Deutsche Telekom in Zukunft ihr volles Potenzial entfalten kann, sollte das Management ebenfalls mit einer gewissen Kostendisziplin glänzen. Maximales Dividendenwachstum wäre so beispielsweise auch nicht die richtige Maßnahme in Zeiten steigender Zinsen. Trotzdem: Das Ergebniswachstum kann weitergehen, bilanziell ist es dennoch ein leichter Drahtseilakt.

BB Biotech: Ebenfalls schon ausgeschüttet

Die Dividendenaktie BB Biotech (WKN: A0NFN3) ist der zweite Name, bei dem Einkommensinvestoren im Jahr 2023 zu spät kommen. Das Management der Beteiligungsgesellschaft ist nach der Generalversammlung zum Ende des Monats März schon Ex-Dividende gegangen. Frühestens 2024 erhalten wir daher erneut eine Ausschüttung.

BB Biotech ist keine klassische Dividendenaktie, die in jedem Jahr stabil an die Investoren auszahlt. Der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres regelt die Ausschüttung für das Folgejahr, wobei es in jedem Jahr 5 % Dividendenrendite auf Basis dieses Kurses gibt. Entscheidend: Derzeit notiert die Aktie vergleichsweise gering (aufgrund der Marktkorrektur). Wenn das Management daher gut investiert und langfristig den inneren Wert je Aktie steigert, sollten Aktienkurs und Dividende gleichermaßen wachsen.

Insgesamt ist die Biotechnologie ein interessanter Zukunftsmarkt. Ein bunter Strauß an Beteiligungen in diesem Markt sollte für solide Wertsteigerungen über einige Jahre, möglicherweise Jahrzehnte sorgen können. Mit den günstigen Aktienkursen ist eine langfristig orientierte Investition vielleicht gar nicht so verkehrt.

