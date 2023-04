EQS-News: EcoGraf Limited: Tansanische Regierung kündigt Datum zur Unterzeichnung des Rahmenabkommens an

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Tansanische Regierung kündigt Datum zur Unterzeichnung des Rahmenabkommens an



11.04.2023

11. April 2023 ASX: EGR

Tansanische Regierung kündigt Datum zur Unterzeichnung des Rahmenabkommens an EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), ein diversifiziertes Unternehmen für Batterieanodenmaterialien, freut sich bekannt zu geben, dass die tansanische Regierung das Datum der Unterzeichnung des Rahmenvertrags zu Entwicklung und Betrieb des Epanko-Graphitprojekts (Epanko oder das Projekt) für den 17. April angesetzt hat. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, er folgt auf den kürzlichen Besuch des speziellen Verhandlungsteams des Präsidenten vor Ort in Epanko. EcoGraf ist sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit der Regierung, da diese ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung von Epanko sein wird, einem Graphitprojekt von Weltklasse, das einen generationenübergreifenden Beitrag zur tansanischen Wirtschaft leisten soll. Die Unterzeichnung der Vereinbarung folgt auf eine Reihe neuer politischer Maßnahmen und Rechtsvorschriften seitens der EU und der USA zur Entwicklung neuer Lieferketten, die den Übergang zu sauberer Energie unterstützen sollen: Leitfaden des US-Finanzministeriums IRA zu neuen Kreditkriterien für saubere Fahrzeuge zur Stärkung kritischer Mineralienlieferketten 1 .

. Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Tansania, um die strategischen Beziehungen zur tansanischen Regierung zu vertiefen und die Bedeutung des Landes als aufstrebender Schlüssellieferant von wichtigen Mineralien für EV-Batterien hervorzuheben 2 .

. Die EU kündigt weitere Maßnahmen zur Unterstützung der EU-Lieferketten an 3 .

. Die koreanische Regierung kündigt eine Gesetzgebung an, die vorschreibt, dass 50 % der kritischen Mineralien und Batteriemineralien außerhalb Chinas beschafft werden müssen 4 .

. Handelsabkommen zwischen Japan und den USA zur Stärkung der japanischen Batterielieferketten mit den Mitgliedsländern der Mineral Security Partnership (zu denen auch Australien gehört) und zur Ausweitung des Zugangs japanischer Automobilhersteller zur neuen Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar für Elektrofahrzeuge5. Anmerkungen https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1379 https://www.miragenews.com/vp-harris-unveils-plans-to-strengthen-us-977965/ https://www.dw.com/en/eu-unveils-green-industrial-plan-to-counter-us-spending-spree/a-64582222 https://en.yna.co.kr/view/AEN20230227003300320 https://www.cnbc.com/2023/03/28/us-japan-strike-trade-deal-on-electric-vehicle-battery-minerals.html Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

