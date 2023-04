EQS-News: Binect AG: KONSOLIDIERTER JAHRESABSCHLUSS 2022 VERÖFFENTLICHT – PROFITABLES WACHSTUM FORTGESETZT, SEHR GUTER START IN 2023

EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Binect AG: KONSOLIDIERTER JAHRESABSCHLUSS 2022 VERÖFFENTLICHT – PROFITABLES WACHSTUM FORTGESETZT, SEHR GUTER START IN 2023



13.04.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BINECT AG: KONSOLIDIERTER JAHRESABSCHLUSS 2022 VERÖFFENTLICHT – PROFITABLES WACHSTUM FORTGESETZT, SEHR GUTER START IN 2023. Konzernumsatz auf 12,5 Mio. EUR gesteigert (+23,5%)

EBT von 159 TEUR auf 295 TEUR verbessert

Planmäßige Investitionen in Softwareumbau (Binect ONE), alle wesentlichen Meilensteine erreicht

Trotz hoher Unsicherheit für 2023 erneut Umsatzwachstum von 10-15% und positives Ergebnis erwartet Weiterstadt, 13.04.2023. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) veröffentlicht heute den konsolidierten IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 und bestätigt die vorläufigen Zahlen. In einem schwierigen Umfeld wurden die Erwartungen klar übertroffen. Das Umsatzwachstum lag mit +23,5% deutlich über der ursprünglichen Prognose (10-15%), das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich auf 295 TEUR und der operative Cashflow drehte sich mit 1.455 TEUR wie angekündigt deutlich in den positiven Bereich. Insgesamt hat Binect 2022 wichtige Meilensteile erreicht, um die Gruppe weiterhin zukunftssicher und wachstumsstark zu machen. „‘Invest in Growth‘, so hatten wir 2022 unsere mittelfristige Strategie überschrieben. Und Investitionen und Wachstum sind es auch, die das vergangene Geschäftsjahr geprägt haben. Die Zahlen sprechen für sich und im Hauptumsetzungsjahr von Binect ONE (Integration aller Fachprozesse und Systeme der Kunden auf einer Software-Plattform) haben wir alle wesentlichen Meilensteine erreicht. Mit dem erweiterten Feature-Umfang adressieren wir erfolgreich die bestehenden ‚Painpoints‘ der Kunden in den Dokumentenerstellungs- und -versandprozessen und werden darüber hinaus zunehmend unabhängiger vom Versandweg“, kommentiert Vorstand Dr. Frank Wermeyer Lage und Aussichten der Binect-Gruppe. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Insgesamt wurden im Jahr 2022 Konzern-Umsatzerlöse in Höhe von 12.480 TEUR (2021: 10.105 TEUR) erwirtschaftet, entsprechend einem Umsatzanstieg um 23,5%. Größte Wachstumstreiber waren dabei über alle Quartale die sog. strategischen Produkte für den Mittelstand, die im Umsatz um 42% wachsen konnten und mit 7.971 TEUR (Vorjahresperiode: 5.604 TEUR) nun bereits 64% am Gesamtumsatz der Binect ausmachen (2021: 55%). Das Großkundensegment leistete über das gesamte Jahr einen weiterhin bedeutenden Umsatzbeitrag, wenngleich die über die E-Postbusiness Box realisierten Sendungsmengen der Kunden der Deutsche Post AG gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig waren. Auch die Ergebniskennzahlen weisen eine sehr positive Entwicklung auf: So konnte das EBITDA auf 741 TEUR gesteigert werden (2021: 633 TEUR) und das EBIT verbesserte sich von 190 TEUR im Vorjahr auf 318 TEUR im Geschäftsjahr 2022. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) erhöhte sich um 136 TEUR bzw. 86% auf 295 TEUR (2021: 159 TEUR). Unter Berücksichtigung der latenten Steuern von 140 TEUR im Berichtszeitraum (2021: 59 TEUR) konnte für das Geschäftsjahr 2022 ein Konzernergebnis nach Steuern von 155 TEUR (2021: +100 TEUR) erzielt werden. Die für die Liquiditätssituation positiven Veränderungen bei den Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen trugen im Berichtszeitraum wesentlich zum positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 1.455 TEUR (2021: -465 TEUR) bei. Im Hauptumsetzungsjahr des Projekts ONE veränderte sich der Cashflow aus Investitionstätigkeit auf -850 TEUR (2021: -563 TEUR). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich im Berichtsjahr auf -122 TEUR, wobei hierfür die bilanzielle Berücksichtigung der Zins- und Tilgungsleistungen aufgrund der Leasingverbindlichkeiten maßgeblich sind. Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel belief sich im Berichtsjahr auf +482 TEUR (2021: +388 TEUR). Der Finanzmittelfonds erhöhte sich auf 2.528 TEUR im Vergleich zu 2.046 TEUR zum 31.12.2021. Die Konzern-Eigenkapitalquote verringerte sich durch die Erhöhung der Bilanzsumme zum 31.12.2022 auf immer noch sehr solide 75,0% (31.12.2021: 85,9%). Ausblick Im Geschäftsjahr 2022 wurden wichtige Meilensteine erreicht, um die Binect-Gruppe weiterhin zukunftssicher und wachstumsstark zu machen. Dies gelang erneut zu guten Teilen aus dem eigenen Cashflow. Im Geschäftsjahr 2023 verfolgt die Binect-Gruppe den eingeschlagenen Kurs konsequent weiter und strebt bis zur Jahresmitte an, den im Rahmen von Project ONE geplanten Software-Umbau erfolgreich abgeschlossen zu haben. Der technologische Fokus in der zweiten Jahreshälfte wird deutlich stärker auf der Erweiterung der Funktionalität der Binect-Software liegen, um die Anforderungen weiterer Marktsegmente und Zielgruppen an die Verarbeitung von Dokumenten erfolgreich bedienen und damit weiter wachsen zu können. Der Anspruch der Binect ist es, auch dieses Jahr wieder schneller zu wachsen als die Branche. Die Nachfrage nach einfachen, modularen Angeboten für das Management und Outsourcing von Postausgangsprozessen ist weiterhin groß und scheint ausreichend Potenzial für Binect zu bieten. Der Jahresauftakt im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres verlief bereits vielversprechend. Auftragseingang und Umsatzniveau konnten im Vergleich zum starken Vorjahr nochmals leicht gesteigert werden. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld ist jedoch nach wie vor von hoher Unsicherheit geprägt. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist derzeit nicht absehbar und eine anhaltende Rezession kann nicht ausgeschlossen werden. Zudem hat die Wettbewerbsintensität insbesondere im Bereich des Fulfillments seit dem vergangenen Geschäftsjahr deutlich zugenommen. Das Management wird diese Entwicklungen genau beobachten und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Unternehmensziele im Jahr 2023 zu erreichen. Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung und der genannten Herausforderungen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein weiteres Umsatzwachstum in einer Größenordnung von 10 bis 15% sowie ein deutlich positives EBITDA und ein positives Ergebnis vor Steuern (EBT). Der vollständige Konzernabschluss 2022 steht auf der IR-Website der Binect AG unter www.binect.com zum Download zur Verfügung. Im heutigen Conference-Call um 11.00 Uhr wird der Vorstand die einzelnen Zahlen und den Ausblick der Binect-Gruppe genauer erläutern. Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen Binect AG Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com Über die Binect AG Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfache Digitalisierung der gesamten geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend von dem Claim „Geschäftspost.Einfach.Digital“ entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).

13.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com