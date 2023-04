EQS-News: niiio finance group AG: niiio finance group AG und TV Development GmbH unterzeichnen Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Banking-as-a-Service Joint Ventures

EQS-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Joint Venture

niiio finance group AG: niiio finance group AG und TV Development GmbH unterzeichnen Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Banking-as-a-Service Joint Ventures



13.04.2023 / 07:55 CET/CEST

niiio finance group AG und TV Development GmbH unterzeichnen Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Banking-as-a-Service Joint Ventures

Joint Venture ist ein weiterer Schritt in niiio’s die Front-to-Back Strategie als One-Stop-Shop-Lösung zur Digitalisierung des Bankensektors

Neue Banking-as-a-Service-Plattform als evolutionärer Schritt zur Effizienzssteigerung, Kostensenkung und Skalierbarkeit bei Banken, Asset Managern und FinTechs geplant

Görlitz, 13.04.2023 | Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service (SaaS) Plattform für Asset- und Wealth-Management, und die TV Development GmbH (TVD) haben eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LoI) zur Gründung eines gemeinsamen Joint Ventures unterzeichnet. Die Software-Lösung „Opus 2.0“ der niiio-Tochter PATRONAS Financial Systems GmbH soll gemeinsam mit TVD zu einer vollumfänglichen SaaS-Lösung für den Handel und die Verwahrung von Wertpapieren, Fonds und digitalen Assets weiterentwickelt und gemeinsam durch das Joint Venture vertrieben werden. Das Ziel ist die Schaffung eines neuartigen Banking-as-a-Service Angebots für Banken, Wealth Manager und FinTechs. Dafür wollen niiio, PATRONAS und TVD gemeinsam eine zukunftsorientierte Wertpapier-Plattform (Next Generation Plattform) entwickeln.



Bislang verlassen sich viele Banken auf monolithische Systeme sowie manuelle Arbeitsabläufe und beschränken dadurch die Möglichkeiten ihrer Banking-as-a-Service-Kunden. Der grundlegende Wandel in der Finanzdienstleistungsbranche aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung stellt sie damit vor große Probleme. Um den zukünftigen Anforderungen eines digitalisierten Bankings gerecht zu werden, müssen sich die traditionellen Banken neu erfinden. Die geplante “Next Generation Plattform” von niiio, PATRONAS und TVD soll Banken und Finanzpartnern diesen Wandel erleichtern und als Komplettlösung deren Effizienz und die Skalierbarkeit ihrer Prozesse steigern, gleichzeitig aber auch ihre Kosten senken. Darüber hinaus soll über die Plattform eine bessere und schnellere Anpassung an neue Anforderungen möglich sein. Das Outsourcing wird den Finanzpartnern deutlich erleichtert, wenn die Plattform von einer Vollbank unter BaFin-Auflagen nach BAIT und ISO 27001 entwickelt und betrieben wird.



Die niiio finance group AG und TVD planen das Joint Venture über eine noch zu gründende Gesellschaft („NewCo“) umzusetzen, an der sich beide Parteien beteiligen werden. Die NewCo wird die notwendige Software entwickeln, TVD soll zudem als erster Referenzkunde für NewCo zur Verfügung stehen. Anlässlich des Joint Ventures ist vorgesehen, dass niiio Software-Lösungen einbringt, während TVD seine Banking-as-a-Service Leistungen anbietet. Dabei soll niiio eine konsolidierungsfähige Mehrheit an dem Joint Venture halten. Das Angebot soll als API-System angeboten werden und den Handel in allen Assetklassen ermöglichen und Kunden ein komplettes Angebot über nur einen Zugang bereitstellen.



Johann Horch, CEO der niiio finance group AG: „Für niiio ist die Kooperation mit TVD die einzig konsequente Strategie, um in neue Geschäftsfelder vorzustoßen und unsere Front-to-Back Strategie weiter voranzutreiben. Mit TVD wollen wir die Zukunft des Asset Managements für unsere Kunden neugestalten. Dabei ergänzt sich das intelligente API -Gateway für modernes Asset Management und Banking von TVD perfekt mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung von innovativen und passgenauen Software-Lösungen für das Asset- und Wealth Management in der Finanzindustrie.”



Der Letter of Intent enthält noch keine vertraglich bindenden Verpflichtungen. Beide Parteien streben allerdings eine zeitnahe, rechtsgültige Übereinkunft an, um das Joint Venture gemäß der gemeinsam unterzeichneten Absichtserklärung umzusetzen.











Kontakt:

cometis AG

Ruben Rauber

Tel: +49 (611) 205855-64

E-Mail: rauber@cometis.de





Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als „one-stop-shop“ digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis – und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.



Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

