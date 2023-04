Fastenal meldet Dividende

Der amerikanische Einzelhändler Fastenal Co. (ISIN: US3119001044, NASDAQ: FAST) zahlt am 25. Mai 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents je Anteilsschein an die Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 27. April 2023. Mitte Januar 2023 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (31 US-Cents) eine Anhebung der Dividende um 12,9 Prozent.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,40 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 52,56 US-Dollar (Stand: 12. April 2023) bei 2,66 Prozent. Fastenal wurde 1967 gegründet und zahlt seit 1991 eine Dividende aus (seit April 2011 auf vierteljährlicher Basis).

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 1,7 Mrd. US-Dollar nach 1,53 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 19. Januar 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 245,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 231,2 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 werden an diesem Donnerstag veröffentlicht.

Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Winona, im US-Bundesstaat Minnesota. Fastenal verkauft weltweit an über 3.300 Verkaufsstellen Schraub- und Verbindungselemente, Farben, Schlüssel oder auch Batterien. Es werden über 21.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,07 Prozent im Plus (Stand: 12. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 30,06 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de