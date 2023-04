Federal Reserve erwartet "milde Rezession"

In 30 Minuten werden in Übersee die Produzentenpreise veröffentlicht, die gestrigen Konsumentenpreise waren eher gemischt: Während die Inflationsrate leicht unter den Erwartungen kam, stieg die so genannte Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energie) wieder an von 5,5 auf 5,6 Prozent.

Quelle: Tradingeconomics

Dies dürfte der US-Notenbank natürlich ein Dorn im Auge sein. Diese erwartet laut den gestern Abend veröffentlichten Sitzungsprotokollen des jüngsten Meetings im übrigen eine "milde Rezession". Was genau eine "milde Rezession" ist, werden wir in den kommenden Monaten erfahren.

Dies sind im übrigen die gleichen Leute, die vor zwei Jahren von einer "vorübergehenden" ("transitory") Inflation sprachen. Wie das ausging, wissen wir allerdings bereits...