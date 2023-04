GNW-Adhoc: QIAGEN präsentiert neueste Technologien für die Krebsforschung beim Jahrestreffen der American Association for Cancer Research

^VENLO, Niederlande, April 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN;

Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Einführung seiner QIAseq Targeted cfDNA Ultra Panels bekannt gegeben. Mit Hilfe der Panels können Forscherinnen und Forscher, die Krebs und andere Krankheiten untersuchen, Bibliotheken für Next-Generation-Sequencing (NGS) aus zellfreien DNA-Proben (cfDNA) aus Flüssigbiopsien erstellen - in weniger als acht Stunden. Das neue Kit erweitert das "QIAseq Targeted DNA"-Produktportfolio um eine weitere Innovation. Das Kit ist eines der Highlights, das QIAGEN im Bereich Life Sciences beim Jahrestreffen der American Association for Cancer Research (AACR) vom 14.-19. April 2023 in Orlando (Florida) präsentieren wird. Die auf cfDNA basierende Flüssigbiopsie ist inzwischen unverzichtbar für die Diagnose, die Ergebnisprognose und die Therapieüberwachung bei Krebs und anderen Krankheiten. cfDNA zirkuliert im Blut sowie anderen Körperflüssigkeiten, daher sind keine chirurgischen Eingriffe zur Entnahme von Gewebeproben erforderlich. Allerdings ist die Konzentration krankheitsrelevanter Varianten oft gering. Forscherinnen und Forscher benötigen also äußerst sensible und zuverlässige Verfahren. Die QIAseq Targeted DNA Panels erfüllen diese Anforderungen: Sie ermöglichen den verlässlichen Nachweis somatischer genetischer Varianten auch in herausfordernden Szenarien bis hin zu einer Varianten-Allel-Frequenz (VAF) von lediglich 0,1 Prozent. Möglich ist dies dank moderner Chemie, einer reduzierten enzymatischen Fehlerquote und einer optimierten Bioinformatik-Pipeline. ?QIAGEN will Innovationen in der Flüssigbiopsie-Technologie weiter vorantreiben. So können wir die Krebsforschung und die Behandlungsergebnisse von Patientinnen und Patienten verbessern. Durch die Einführung unserer QIAseq Targeted cfDNA Ultra Panels können Forscherinnen und Forscher somatische genetische Varianten in geringer Konzentration nun schnell und präzise nachweisen. Damit haben sie ein wertvolles Instrument zur Erforschung von Krebs und anderen Krankheiten an der Hand", so Dr. Thomas Schweins, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. ?Wir freuen uns darauf, uns auf der AACR 2023 mit Expertinnen und Experten auszutauschen und zu zeigen, auf welch vielfältige Weise wir uns im Kampf gegen Krebs engagieren." Mit der Technologie von QIAGEN können nachweislich kleinste Spuren von cfDNA- Varianten entdeckt werden. Dies ist Thema bei den ?AACR Spotlight Theater Talks" am 17. April von 10-11.00 Uhr. Dort präsentiert Marzia Del Re von der Universität Pisa, Italien, ihre Studie, in der sie das digitale, nanoplatten- basierte PCR-System QIAcuity von QIAGEN mit anderen Systemen vergleicht. ?Unsere Daten zeigen, dass QIAcuity eine höhere Sensitivität aufweist als die digitale Tröpfchen-PCR", betont sie. ?Damit lassen sich Mutationen bei einer höheren Zahl von Patientinnen und Patienten nachweisen, auch bei geringer cfDNA-Menge." Das digitale PCR-System QIAcuity ermöglicht es Forscherinnen und Forschern, DNA- und RNA-Ziele mit hoher Präzision und Sensitivität nachzuweisen und zu quantifizieren. So lassen sich seltene und schwer nachweisbare Ziele für ein breites Anwendungsfeld zuverlässig analysieren. Die Instrumente vereinen Partitionierung, Thermocycling und Bildgebung in einem einzigen Workflow, wodurch sich die Verarbeitungszeit auf lediglich zwei Stunden verkürzt. QIAGEN wird sein digitales PCR-Portfolio zudem um neue Pan-Cancer-Panels erweitern. Diese Panels sind eine hochinnovative Lösung für die Untersuchung der wichtigsten krebsrelevanten Gene und werden ab Herbst 2023 verfügbar sein. Die Tests legen den Fokus auf charakteristische Mutationen in spezifischen Genen und ermöglichen es Forscherinnen und Forschern, Proben in Multiplex-Reaktionen zu untersuchen und damit eine schnellere und effizientere Analyse durchzuführen. Die Panels eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum - einschließlich der Biomarker-Validierung, der orthogonalen Validierung von Next-Generation- Sequencing, der Überwachung von Resistenzen sowie Medikamenten und der Charakterisierung von Tumoren. Die äußerst zuverlässigen Mutationsnachweise von QIAcuity lassen sich mit der unkomplizierten Probenverarbeitung des Systems EZ2 Connect von QIAGEN kombinieren. Die Plattform für die vollautomatische und bequeme Probenverarbeitung reinigt mit vorab gefüllten Reagenzien-Kartuschen DNA und RNA aus verschiedenen Probentypen auf. Somit optimiert sie Workflows und erhöht die Produktivität in Laboren. QIAcuity stellt einen schnellen und sensitiven Nachweis bei sehr geringer Mutationslast sicher - eine Komplettlösung für Krebsforscherinnen und -forscher. QIAGEN heißt Besucherinnen und Besucher auf dem Jahrestreffen der AACR am Stand 753 im Orange County Convention Center in Orlando herzlich willkommen. Hier wird QIAGEN auch erstmals den QIAcube Connect Red vorstellen: eine limitierte Ausgabe seines automatisierten Geräts für die Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinproben, das als Goldstandard gilt. Es wurden bereits über 10.000 QIAcube- Geräte mit blauer Türabdeckung installiert - insgesamt wird es jedoch nur etwa 100 Geräte mit roter Türabdeckung geben. Mehr zum Engagement von QIAGEN im Kampf gegen Krebs erfahren Sie unter www.qiagen.com/conquer-cancer (http://www.qiagen.com/conquer-cancer). 