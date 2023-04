Tech, Boeing und Einzelhandelsdaten belasten | Banken mit soliden Ergebnissen

Direkt zum Video auf YouTube

Nach den kräftigen Gewinnen der Big Tech-Aktien am Donnerstag, sind es vor allem diese Werte, die den Nasdaq und S&P 500 heute einfangen und belasten. Zudem fallen die Einzelhandelsdaten für den März sehr schwach aus. Ein Zeichen, dass Verbraucher anfangen auf die Bremse zu treten. Der Dow Jones wird zudem durch die Aktien von Boeing belastet. Die Auslieferungen der 737 Max muss temporär eingestellt werden. Was die Banken betrifft, atmen Investoren auf. Alle Zahlen lagen heute Morgen über den Zielen, und viele haben die Aussichten bestätigt. United Health und BlackRock melden ebenfalls erfreuliche Zahlen.



00:00 - Intro

00:24 - Solide Ergebnisse der Banken

01:59 - Markt unverändert | NASDAQ, Dow Jones, S&P500

03:22 - Enttäuschende Einzelhandelsdaten

06:02 - Boeing: Auslieferungspause der 737 Max

08:43 - Aussicht auf nächste Woche: Ergebnisse ohne Ende

09:23 - Der Pain Trade

11:53 - United Health & BlackRock

13:12 - Bankenergebnisse | JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial

19:36 - Lucid Motors & Rivian







