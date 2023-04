US-Bankaktien nach Quartalszahlen vorbörslich im Plus

Der Finanzsektor-ETF (XLF) notiert im vorbörslichen Handel knapp 2 Prozent im Plus. Grund waren gute Quartalszahlen aus dem Bankensektor.

J.P. Morgan schlägt Erwartungen

Der Netto-Umsatz von J.P. Morgan steigt im ersten Quartal um 25 Prozent auf 39,3 Mrd. USD, die Netto-Zinseinnahmen klettern sogar um knapp 50 Prozent auf 20,8 Mrd. USD. Der Gewinn lag bei über 12 Mrd. USD - 52 Prozent höher als im Vorjahresquartal.

Nach dem Bankenzusammenbruch der Silicon Valley Bank stiegen die Einlagen bei JPM im ersten Quartal um 1,5 Prozent. Die Aktie liegt im vorbörslichen Handel über 6 Prozent im Plus.

Wells Fargo verdient 5 Mrd. USD

Wells Fargo ist eine der größten Banken in den USA mit einem Bilanzvermögen von etwa 1,9 Billionen US-Dollar. Die Anteilsscheine der Bank werden nach den Quartalszahlen vorbörslich knapp 4 Prozent höher gehandelt, nachdem die Bank mit einem Umsatz von 20,7 Mrd. USD die Erwartungen schlagen konnte.

Fazit:

Der Auftakt in die Quartalsberichtssaison in den USA ist definitiv gelungen, die US-Futures klettern an die Hochs aus der Nacht und deuten auf eine feste Eröffnung an der Wall Street.