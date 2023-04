AKTIE IM FOKUS: Rally der Shop Apotheke ungebrochen - Jefferies optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrieben von einem positiven Kommentar des Investmenthauses Jefferies haben die Aktien der Shop Apotheke am Montag mit 91,68 Euro ein weiteres Hoch seit August 2022 erreicht. Zuletzt waren sie mit einem Plus von 3,33 Prozent auf 89,98 Euro unter den Favoriten im Nebenwerteindex SDax .

Jefferies-Analyst Alexander Thiel hält das Potenzial des jüngst angekündigten Schweizer Gemeinschaftsunternehmens für noch lange nicht ausreichend im Kurs eingepreist. Er schraubte sein Kursziel von 140 auf 150 Euro nach oben und bestätigte seine Kaufempfehlung.

Ende März hatte die Shop Apotheke angekündigt, ihr Geschäft in der Schweiz neu aufzustellen. Gemeinsam mit der dortigen Unternehmensgruppe Galenica wollen die Niederländer ihre Kapazitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Damit greifen sie den Handelskonzern Migros an, der erst kurz davor die Übernahme des Schweiz-Geschäfts der Shop-Apotheke-Konkurrentin Zur Rose bekannt gegeben hatte.

Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs der Shop Apotheke bereits verdoppelt, was mit großem Abstand den ersten Platz im SDax bedeutet. Neben der Kooperation in der Schweiz überzeugte das Unternehmen mit Geschäftszahlen für das erste Quartal, in dem das Wachstum die Erwartungen übertraf. Zudem setzen Anleger weiter große Hoffnungen auf einen perspektivischen Erfolg des E-Rezepts, sobald dieses in Deutschland flächendeckend eingeführt wird./mis/ajx/jha/