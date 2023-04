6 % Dividendenrendite: Bei dieser Top-Aktie lege ich mich jetzt auf die Lauer!

6 % Dividendenrendite bei einer Top-Aktie? Ideal, wenn sie stabil sind, ein defensives Geschäftsmodell die Grundlage gebildet. Und vor allem auch, wenn es noch ein moderates Wachstumspotenzial gibt, das sogar die Chance auf ein noch größeres passives Einkommen ermöglicht.

Was, wenn ich dir sage: Bei der Aktie, bei der ich mich jetzt auf die Lauer lege, ist all das möglich. Vielleicht bist du genauso interessiert wie ich. Schauen wir uns daher am besten einmal an, bei welcher Dividendenaktie ich noch einmal überlege, zu investieren.

Die Top-Aktie mit 6 % Dividendenrendite!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist die Top-Aktie, die es jetzt fast auf 6 % Dividendenrendite schafft. Bei einer Quartalsdividende in Höhe von 1,067 US-Dollar und einem Aktienkurs von 71,31 US-Dollar erhalten wir momentan 5,98 % Ausschüttungsrendite. Vermutlich dürfte selbst ein moderates Dividendenwachstum ausreichend sein, um in Kürze die nächste runde Marke zu durchbrechen.

Aber zurück zu den Basics: W. P. Carey ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der inzwischen 1.449 Immobilien im Portfolio hat. Dabei investiert das Management in viele verschiedene Wirtschaftsbereiche. Rund 176 Mio. Quadratfuß Fläche werden dabei an 392 verschiedene Mieter vermietet, was zeigt: Stabilität und Diversifikation spielen für den REIT eine überaus entscheidende Rolle.

Die durchschnittliche, vertragliche Restlaufzeit liegt bei über zehn Jahren. Zudem sind ca. 99 % der Immobilien langfristig orientiert per Triple-Net-Lease-Verträge vermietet. All das und eine ziemlich ausgeglichene Bilanz lassen mich von einer Top-Aktie sprechen, die im Moment fast 6 % Dividendenrendite mitbringt.

Aussicht auf weiteres Dividendenwachstum

Hinter W. P. Carey steckt jedoch eine Top-Aktie, die nicht nur eine konstante Dividendenrendite von 6 % ermöglichen kann. Nein, sondern Zuwächse sind mit dem Faktor Zeit möglich. Das Portfolio der Immobiliengesellschaft ist zuletzt deutlich erweitert worden. Aber mit 1.449 Einheiten besteht noch ein gutes Fundament, damit jeder weitere Zukauf zu einem spürbaren Umsatz- und Ergebniswachstum führen kann.

Die Funds from Operations je Aktie lagen im Geschäftsjahr 2022 bei 5,29 US-Dollar, wodurch sich ein moderates Ausschüttungsverhältnis von 80 % ergibt. Na ja, moderat zumindest für einen REIT. Aber auch die FFO je Aktie wuchsen im letzten Jahr um 5,2 %, was zeigt: Das Management schafft es, aus den Investitionen in neue Immobilien auch ein Ergebniswachstum je Aktie zu kreieren.

Die Dividendenhistorie von W. P. Carey kennt seit dem Börsengang im Jahre 1998 nicht eine einzige Kürzung der Dividende. Im Jahr 2023 dürfte die Aktie außerdem zu einem waschechten Dividendenaristokraten werden. All das, aber insbesondere das starke operative Fundament machen mich sehr optimistisch: W. P. Carey ist wirklich eine Top-Aktie, die im Moment auf 6 % Dividendenrendite kommt. Auch aufgrund eines Kurs-FFO-Verhältnisses von derzeit unter 14 lege ich mich jetzt noch einmal auf die Lauer.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

