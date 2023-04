EQS-News: MBH Corporation Plc: Hinweis zum Prüfungspartner für den Geschäftsbericht 2022.

EQS-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges

MBH Corporation Plc: Hinweis zum Prüfungspartner für den Geschäftsbericht 2022.



18.04.2023 / 08:39 GMT/BST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die MBH Corporation plc teilt in einer Erklärung mit, dass Barnes Roffe LLP als Abschlussprüfer für den Geschäftsbericht 2022 der MBH Corporation plc bestellt wurde und dass Herr Cientanni als Prüfungspartner fungieren wird. Gemäß den Ethikrichtlinien des britischen Financial Reporting Council (FRC) muss der Prüfungspartner nach 5 Jahren ausgetauscht werden. Nach Gesprächen zwischen dem Prüfungsausschuss und Herrn Cientanni beantragte der Prüfungsausschuss jedoch eine Verlängerung der Amtszeit von Herrn Cientanni um bis zu zwei Jahre, wie dies gemäß Abschnitt 3.15 der Ethikrichtlinien des FRC zulässig ist, um die Qualität der Abschlussprüfung zu gewährleisten, während die Unternehmensgruppe die Integration und das Management der übernommenen Geschäftsbereiche fortsetzt und gesamtwirtschaftliche Herausforderungen angeht. Dieser Antrag wurde von Barnes Roffe LLP genehmigt, so dass Herr Cientanni weiterhin als Prüfungspartner fungieren wird. Nach dem Update zur Besetzung des Vorstands und der Geschäftsführung von MBH vom 9. Februar 2023 wird jetzt bestätigt, dass Susan Kwok ihre Tätigkeit als neue Finanzvorständin am 1. Mai 2023 aufnehmen wird.

Über MBH Corporation PLC Die MBH Corporation plc (M8H:GR) ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt: Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953

18.04.2023 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com