Extendicare kündigt Dividende für April an

Die kanadische Extendicare Inc. (ISIN: CA30224T8639, TSX: EXE) schüttet eine monatliche Dividende (April) in Höhe von 0,04 kanadischen Dollar (CAD) aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vormonat unverändert. Extendicare zahlt die Dividende am 15. Mai 2023 an die Anteilsinhaber aus (Record day: 28. April 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,48 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,53 CAD entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 7,35 Prozent (Stand: 17. April 2023).

Das Unternehmen ist ein Dienstleister im Bereich häuslicher Pflege und betreibt oder erbringt Dienstleistungen für ein Netzwerk von 103 Langzeitpflegeheimen und Seniorengemeinschaften. Extendicare ist im Jahr 1968 von Harold Livergant und seinem Geschäftspartner John MacKay gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Markham, Ontario. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 310,39 Mio. CAD (Vorjahr: 306,16 Mio. CAD), wie bereits am 2. März 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,7 Mio. CAD nach einem Verlust von 3,8 Mio. CAD im Jahr zuvor.

Seit Beginn des Jahres 2023 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto mit 0,46 Prozent im Minus (Stand: 17. April 2023). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 546,44 Mio. CAD.

Redaktion MyDividends.de