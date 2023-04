EQS-Adhoc: KION GROUP AG: Konzern-EBIT bereinigt und Free Cashflow in Q1 2023 besser als erwartet durch starkes ITS Segment; Auftragsvolumen im SCS Segment unter Markterwartungen; Prognose 2023 angehoben

EQS-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

KION GROUP AG: Konzern-EBIT bereinigt und Free Cashflow in Q1 2023 besser als erwartet durch starkes ITS Segment; Auftragsvolumen im SCS Segment unter Markterwartungen; Prognose 2023 angehoben



Für das erste Quartal 2023 erwartet der Vorstand der KION GROUP AG auf Basis der vorläufigen Ergebnisse ein EBIT bereinigt von voraussichtlich 156 Mio. € (Vorjahr: 170,3 Mio. €) auf Konzernebene, welches deutlich über den Markterwartungen liegt (Vara Research-Konsensus Stand 16. April 2023: 118 Mio. €; Mittelwert aus Schätzungen von 13 Finanzanalysten). Dieses ist vor allem getrieben von der sich verbessernden Lieferkettensituation sowie Vorzieheffekten durch operative und unternehmerische Agilität im Segment Industrial Trucks & Services. Das EBIT bereinigt für das Segment Industrial Trucks & Services wird für das erste Quartal 2023 mit voraussichtlich 177 Mio. € (Vorjahr: 114,2 Mio. €) die Markterwartungen erheblich übertreffen (Vara Research-Konsensus Stand 16. April 2023: 139 Mio. €; Mittelwert aus Schätzungen von 13 Finanzanalysten). Der Free Cashflow für den Konzern wird mit voraussichtlich 105 Mio. € (Vorjahr: -432,6 Mio. €; Vara Research-Konsensus Stand 16. April 2023: 60 Mio. €; Mittelwert aus Schätzungen von 4 Finanzanalysten) deutlich positiv erwartet. Im Segment Supply Chain Solutions erwartet der Vorstand der KION GROUP AG im ersten Quartal 2023 ein Auftragsvolumen in Höhe von etwa 498 Mio. €, das deutlich unterhalb den Marktwartungen liegt (Vara Research-Konsensus Stand 16. April 2023: 713 Mio. €; Mittelwert aus Schätzungen von 13 Finanzanalysten). Aufgrund des starken ersten Quartals 2023 im Segment Industrial Trucks & Services hat der Vorstand der KION GROUP AG heute, am 19. April 2023, die am 2. März 2023 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 für den Konzern und das Segment Industrial Trucks & Services wie folgt angepasst: Prognose 2023 KION Group



Industrial Trucks

& Services

Supply Chain

Solutions

Prognose

2023

Prognose

2023

angepasst Prognose

2023

Prognose

2023

angepasst Prognose

2023

unverändert Umsatzerlöse1 mindestens

11,0 Mrd. € mindestens

11,2 Mrd. € mindestens

7,8 Mrd. € mindestens

8,0 Mrd. € mindestens

3,2 Mrd. € EBIT bereinigt1 mindestens

550 Mio. € mindestens

615 Mio. € mindestens

600 Mio. € mindestens

665 Mio. € mindestens

65 Mio. € Free Cashflow mindestens

500 Mio. € mindestens

565 Mio. € – – – ROCE mindestens

5,0 % mindestens

