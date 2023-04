EQS-News: Cannovum AG entwickelt Anbau-Sets für Cannabis Clubs

EQS-News: Cannovum AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung

Die Cannovum AG (Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Tradegate, gettex: ISIN DE000A2LQU21) entwickelt mit ihren Partnern aus der Anbau-Allianz erstmalig Anbau-Sets mit notwendigen Produkten für die neuen Cannabis Social Clubs, weitere Dienstleistungen und Services werden dieses Angebot ergänzen. Mit diesen Produkten und Angeboten wird die Cannovum AG die kommende Legalisierung von Genuss-Cannabis in Deutschland aktiv unterstützen. Mit der Entscheidung der Bundesregierung, im ersten Schritt die Verbreitung von legalem Cannabis über „Cannabis Clubs“ zu legalisieren, entstehen enorme Chancen. Bereits im Vorfeld hatte sich die Cannovum AG mit ihren Partnern aus der Anbau-Allianz auf diese Entwicklung vorbereitet. Die Cannovum AG entwickelt eine breite Palette von Anbau-Sets, die alle notwendigen Komponenten enthalten, um hochwertiges Cannabis anzubauen. Die Sets enthalten Samen, Nährstoffe, Wachstumslampen und andere Produkte, die für den erfolgreichen Anbau der Cannabispflanzen benötigt werden. Diese Anbau-Sets werden speziell für die Cannabis Social Clubs entwickelt, die Teil der Legalisierungsbewegung in Deutschland sind. Die genauen Inhalte orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben, die in den nächsten Wochen von der Bundesregierung veröffentlicht werden. "Wir als Cannovum AG sind Teil der Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Wir werden die entstehenden Cannabis Clubs aktiv begleiten und unterstützen", sagt Pia Marten, Vorstand der Cannovum AG. “Unser Ziel ist es, den Menschen hochwertiges Cannabis zugänglich zu machen und den legalen Anbau von Cannabis zu fördern. Uns ist die Gesundheit der Konsumenten und das Sicherstellen des Jugendschutzes absolut wichtig.“ Elimar Moormann, Partner der Anbau-Allianz dazu: “Unsere langjährige Erfahrung im Anbau erlaubt uns, die optimalen Komponenten für die entstehenden Cannabis Social Clubs zusammenzustellen. Wir sind froh, dass wir in unseren Produktionsstätten den Cannabisanbau durch eigene vorhandene regenerative Energien nachhaltig und grün gestalten können." Als Partner der Cannovum AG ist die Anbau-Allianz mit Gründer Tim Spieker der Innovationstaktgeber für alle Themen rund um den Anbau von Genusscannabis in Deutschland. Klaus Madzia, CMO der Cannovum AG: “Die Anbausets werden auch Einsteigern ermöglichen, selbst qualitativ hochwertiges Gennusscannabis anzubauen. Dazu kommen weitere digitale Werkzeuge, wie Online-Kurse, Unterstützung bei der Zulassung der Clubs, wie auch Online-Programme zur Mitgliederverwaltung.” Weitere Informationen zur Anbau Allianz finden Sie unter www.anbau-allianz.de Die Cannovum AG wird an den Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Tradegate und gettex unter der ISIN DE000A2LQU21 gehandelt. Kontakt: Klaus Madzia CMO Cannovum AG Telefon: +49 30 3982 163 62 E-Mail: klaus.madzia@cannovum.com Die Cannovum AG ist das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens vorbereitet: sowohl für den Verkauf über Apotheken als auch über lizenzierte Fachgeschäfte und den Online-Versand. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Schon heute ist die Cannovum Cannabis AG ein Marktführer im Medizinalcannabis-Bereich. Aktuell ist das Unternehmen dazu tätig im Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien.

