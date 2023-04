EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: DaSense Quarterly Update: Neue KI-Apps für die intelligente Verwaltung von Dokumenten

EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Die App-Philosophie von DaSense

DaSense ist eine leistungsstarke KI-Plattform für umfassendes Daten- und Dokumentenmanagement. Auf DaSense werden alle Daten eines Unternehmens gebündelt und für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen verfügbar gemacht. Spezifisches Fach-Know-how kann mittels einer beliebi­gen Anzahl von KI-Apps auf DaSense abgebildet werden.



Für die Abbildung individueller Geschäftsprozesse stellt DaSense eine interaktive Entwicklungsumgebung, in der die Anwendungen vom Nutzer im Self-Service anpassbar sind. Dort können auch eigene hochindividuelle KI-Module mit Standardtechnologien erstellt und als neue Anwendung einfach in die Nutzung überführt werden.



Zur Grundausstattung von DaSense gehören diverse Standard-KI-Apps, die die KI-gestützte Arbeit mit Dokumenten ermöglichen. Die mitgelieferten Apps ermöglichen sofortigen Informationsgewinn aus Dokumenten, ohne Entwicklungsaufwand. Zugänglich sind diese Apps über den integrierten App-Store, den NorCom vierteljährlich befüllt. In diesem finden Anwender nun einige neue Apps.



Neue KI-Apps bilden spezifische Arbeitsprozesse und Anwendungen ab Die NER-Apps erleichtern das schnelle Auffinden wichtiger Informationen wie Namen, Orte und Organisationen in umfangreichen Texten. Dabei werden benannte Entitäten automatisch erkannt und kategorisiert, wobei ihre Beziehungen zusätzlich in einer Visualisierung dargestellt werden. Die Erkennungs-Apps optimieren Dokumentenmanagement, indem verwandte Dokumente automatisch erkannt werden, einschließlich E-Mails und deren Anhänge, wie auch Duplikate. Die Summary-App generiert automatisch kurze Zusammenfassungen langer Dokumente, um einen sofortigen Überblick über deren Inhalt und Relevanz zu erhalten. Die Keywords-App bietet einen schnellen Überblick über wichtige Themen durch automatische Identifizierung und Extraktion von Schlüsselwörtern aus Dokumenten – als Wordcloud oder Rangordnung.

Neue Apps kostenlos und unverbindlich testen

Interessenten haben die Chance, DaSense und auch bereits die neuen Apps unverbindlich und kostenfrei zu testen. Mit einem einfachen E-Mail-Login kann NorCom Nutzer für die Testversion freischalten. Hier kann der Log-In-Link angefordert werden:

https://www.norcom.de/jetzt-testen







Kontakt:

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA

Gabelsbergerstraße 4

80333 München

Telefon: 089-93948-0

