MorphoSys - Wieder (mehr) als einen Blick wert

Mit Hilfe eines trendfolgenden Selektionsmodells auf Basis von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren filtern wir jede Woche die trendstärksten Aktien aus DAX®, MDAX® und SDAX® heraus. Diese Auswertung spült immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. Ein eher überraschender Vertreter dieser Zunft ist aktuell die Morphosys-Aktie. Erstmals seit dem beispiellosen Kursverfall seit Januar 2020 von 146 EUR bis auf unter 12 EUR rückt das Papier – gemessen an diesen objektiven Bewertungsmaßstäben – wieder in den Fokus. Auch andere Indikatoren senden derzeit bemerkenswerte Lebenszeichen. So hat der trendfolgende MACD zuletzt ein neues Einstiegssignal generiert. Diesem Beispiel ist der RSI jüngst gefolgt und hat zusätzlich eine fast 5 Jahre alte Abwärtstrendlinie zu den Akten gelegt. Neben dieser systematischen Auswertung ist aber unbedingt auch der Abgleich mit der konkreten charttechnischen Situation vorzunehmen. Hier würde ein Anstieg über das Februarhoch bei 19,77 EUR die Ausgangslage nachhaltig verbessern, denn dann würde eine Bodenbildung mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial bis rund 25 EUR vorliegen.

MorphoSys (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MorphoSys

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.