Princess Private Equity zahlt Zwischendividende an die Investoren

Die Princess Private Equity Holding Limited (ISIN: GG00B28C2R28) wird ihren Aktionären eine erste Zwischendividende in Höhe von 0,365 Euro für das Fiskaljahr 2023 ausbezahlen. Die Ausschüttung der Zwischendividende erfolgt am 2. Juni 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 27. April 2023. Princess Private Equity plant eine jährliche Ausschüttung in Höhe von rund 5 Prozent des Net Asset Value (NAV). Die Auszahlung soll in halbjährlichen Tranchen erfolgen.

Insgesamt wurden im Vorjahr 0,38 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 9,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,13 Prozent.

Die Investmentholding Princess wurde 1999 gegründet und hat ihren Firmensitz in Guernsey. Der Net Asset Value (NAV) lag im Jahr 2022 (31. Dezember 2022) bei 14,62 Euro (Vorjahr: 15,26 Euro). Das Management der Investmentaktivitäten erfolgt über die Partners Group, die rund 135 Mrd. US-Dollar unter Verwaltung hat.

Redaktion MyDividends.de