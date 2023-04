EQS-HV: Westag AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.05.2023 in Rheda-Wiedenbrück mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: Westag AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Westag AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.05.2023 in Rheda-Wiedenbrück mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



20.04.2023 / 11:45 CET/CEST

Aufgrund eines Fehlers bei der Übermittlung der

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Westag AG 2023

erfolgt eine Berichtigung der eindeutigen Kennung des Ereignisses

und der Uhrzeit der Hauptversammlung:

- WKN: 777 520 und 777 523 -

- Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETWUG00523 - Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 31. Mai 2023, 14:00 Uhr (MESZ), stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die Hauptversammlung der Westag AG ("Gesellschaft") wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie wird für alle ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton im Internet über ein eigens eingerichtetes Online-Portal ("HV-Portal"), welches über die Internetadresse www.westag.de/hv2023

erreichbar ist, übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl (im Wege elektronischer Kommunikation) oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück. Rheda-Wiedenbrück, im April 2023 WESTAG AG Der Vorstand

