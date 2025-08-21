EQS-News: Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025



21.08.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten 2025 bei 106,5 Mio. Euro (-1,7 % gegenüber Vorjahreszeitraum)

EBIT im ersten Halbjahr 2025 bei 8,9 Mio. Euro (-18,5 %); EBIT-Marge 8,4 %

Prognose für 2025: Umsatzrückgang für das Gesamtjahr von bis zu 2 % gegenüber dem Vorjahr; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 %

Schwandorf, 21. August 2025 – Die Nabaltec AG hat heute ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht und darin den vorab bekanntgegebenen Umsatz der ersten sechs Monate von 106,5 Mio. Euro nach 108,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-1,7 %) bestätigt. Grund für den Rückgang war die Entwicklung im zweiten Quartal 2025 mit einem Umsatz von 51,8 Mio. Euro nach 54,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht im direkten Quartalsvergleich einem Minus von 4,7 %, dem insbesondere makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten zugrunde lagen.

„Das Orderverhalten unserer Kunden war das zweite Quartal hindurch zunehmend von Kurzfristigkeit und hoher Volatilität geprägt“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Insgesamt bleibt die Situation in der Chemiebranche schwierig, und die anhaltend schwache Nachfrage nach unseren Produkten für die Feuerfestindustrie und E-Mobilität belastet die Umsatzentwicklung des Unternehmens.“

Für die ersten sechs Monate 2025 errechnet sich im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ ein Gesamtumsatz von 78,4 Mio. Euro nach 78,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und damit ein leichtes Plus von 0,3 %. Im zweiten Quartal erzielte Nabaltec in diesem Produktsegment einen Umsatz von 38,1 Mio. Euro, was einem Rückgang von 3,5 % entspricht (Vorjahreszeitraum: 39,5 Mio. Euro). Die Absatzmengen waren im zweiten Quartal um 5,5 % gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres rückläufig. Auch der Produktbereich Böhmite entwickelte sich im Berichtsquartal erneut rückläufig, während der Produktbereich Viskositätsoptimierte Hydroxide weiter zulegen konnte, wenn auch mit etwas geringerer Dynamik als im ersten Quartal 2025.

Für das Produktsegment „Spezialoxide“ ergab sich im zweiten Quartal 2025 ein Umsatz von 13,6 Mio. Euro nach 14,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-7,9 %). Der Umsatz des ersten Halbjahres 2025 summierte sich somit auf 28,1 Mio. Euro nach 30,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-7,0 %). Die weiterhin anhaltende Schwäche in der Stahlindustrie zeigte sich hier erneut deutlich.

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erzielte Nabaltec im ersten Halbjahr 2025 14,6 Mio. Euro nach 16,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-13,9 %). Die EBITDA-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag in den ersten sechs Monaten 2025 bei 13,7 % (Vorjahreszeitraum: 15,4 %). Für das operative Konzernergebnis (EBIT) errechnet sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 ein Wert von 8,9 Mio. Euro nach 10,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-18,5 %). Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) betrug damit in den ersten sechs Monaten 2025 8,4 % nach 9,9 % im Vorjahreszeitraum.

Aufgrund der Unsicherheiten an den Märkten hat die Nabaltec die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 im Juli 2025 angepasst. Unterlegt durch die Zahlen des ersten Halbjahres 2025 erwartet die Nabaltec AG nunmehr einen Umsatzrückgang für das Gesamtjahr 2025 von bis zu 2 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen war in der ursprünglichen Prognose noch von einem Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr in der Bandbreite von 3 % bis 5 % ausgegangen. Ergebnisseitig hält Nabaltec an der bisherigen Prognose fest und bestätigt eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 % nach 10,8 % im Geschäftsjahr 2024. Die rückläufige EBIT-Marge im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 resultiert aus erwartbar höheren Energie- und Personalkosten sowie einer planmäßigen Zunahme der Abschreibungen im zweiten Halbjahr.

„Trotz der derzeit merklichen konjunkturellen Eintrübung halten wir weiterhin an unserer Investitionsplanung und unserer Strategie fest, insbesondere beim Kapazitätsausbau für Investitionen in Zukunftsprojekte. Bei unserem erwarteten Jahresinvestitionsvolumen von rund 30 Mio. Euro werden wir die dafür benötigten Mittel im Jahr 2025 überwiegend aus eigener Kraft erwirtschaften“, so Johannes Heckmann.

Hinweis: Der Halbjahresbericht 2025 der Nabaltec AG steht ab dem 21. August 2025 unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 21. August 2025 um 11:00Uhr einen Earnings Call zum Thema Q2/2025 Highlights durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2186948 21.08.2025 CET/CEST