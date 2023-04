EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP schließt neuen Outsourcing-Vertrag mit NBank

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP SE: DATAGROUP schließt neuen Outsourcing-Vertrag mit NBank



20.04.2023 / 14:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pliezhausen, 20. April 2023. Die NBank ist die Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen mit Sitz in Hannover. In Niedersachsen ist die NBank für die Beratung und Bewilligung der Förderprogramme aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln verantwortlich. Zum Aufgabenbereich zählen als Landesförderinstitut die Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Wohnraum- und Infrastrukturförderung. Die NBank vergibt Kredite und Zuschüsse u. a. an den Mittelstand, Existenzgründer*innen und Selbstständige. Im Fokus der Zusammenarbeit werden Rechenzentrumsdienstleistungen stehen, unter anderem das Hosting und der Betrieb des Kernsystems SAP und des Data Warehouse. Der modulare Aufbau der CORBOX-Leistungsfamilie von DATAGROUP ermöglicht hierbei eine kundenspezifische Auswahl von Standardservices. Somit werden die Leistungen durch weitere Services aus der CORBOX-Familie ergänzt, wie beispielsweise Service Desk, Security, Database Services, Netzwerk und verschiedenste Querschnittsfunktionen. Seit Februar 2023 befindet sich DATAGROUP mit der NBank in der Transitionsphase. Bis Ende 2023 werden die Services sukzessive im Rahmen einer Transformation jeweils auf den aktuellen Stand der Technik des CORBOX-Standards transformiert. „Wir freuen uns, mit DATAGROUP einen professionellen und serviceorientierten Dienstleister an unserer Seite zu haben. Die Anforderungen im Bankensektor sind hoch. DATAGROUP bringt die nötige Expertise und Kompetenz mit.“

Jens Blum, Leiter Bereich Organisation/IT, NBank „Wir freuen uns sehr über die Verlängerung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der NBank und die damit verbundene Bestätigung unserer IT-Kompetenz in der Finanzdienstleistungsbranche.“

DATAGROUP-Bereichsvorstand Banking & Insurance Dr. Jan Saat Mehr über die NBank finden Sie unter www.nbank.de.





Kontakt

DATAGROUP SE

Jelena Hauß

Unternehmenskommunikation

T +49 711 49005 10 157

presse@datagroup.de

20.04.2023 CET/CEST

