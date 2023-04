Sirius XM Holdings schüttet Dividende aus

Der amerikanische Konzern Sirius XM Holdings Inc. (ISIN: US82968B1035, NASDAQ: SIRI) wird eine konstante vierteljährliche Dividende von 0,0242 US-Dollar ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Zahlung der Dividende erfolgt am 24. Mai 2023 (Record day: 5. Mai 2023).

Auf das Jahr gerechnet werden aktuell 0,0968 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 3,93 US-Dollar (Stand: 19. April 2023) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 2,45 Prozent.

Die Sirius XM Holdings Inc. mit Sitz in Delaware ist ein Anbieter von gebührenpflichtigem Satelliten-Radio. Im vierten Quartal (31. Dezember 2022) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 2,283 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,282 Mrd. US-Dollar), wie am 2. Februar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 365 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 318 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 werden am 27. April 2023 veröffentlicht.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 32,71 Prozent im Minus (Stand: 19. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 15,1 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de